IG、Messenger打字變注音？在iPhone上如何解決此問題

本周少數 iOS 用戶在更新 iOS 13.7 系統後反應 Messenger、Instagram 打字怪怪，「Facebook Messenger 打字變注音」無法選字。其實此問題和 iOS 系統更新版本沒關係，也同樣會發些在某些非 iOS 13.7 系統上，過去 Facebook 也曾多次發生過同樣問題。

解決 Messenger 打字變注音錯誤方法

如果在 iPhone 上 Messenger 或 Instagram 只能打出注音，首先可參考上方影片，到 App Store 商店檢查是否有新版 Facebook 或 Messenger 能更新，一般臉書每周都會為 iOS 版本應用推出新版更新，無需花費和精力去降 Facebook Messenger 版本。

iPhone 在 Messenger 打字會突然變注音，也可以到「設定>一般>重置」中來「重置鍵盤辭典」。也能改用 Siri 語音輸入，或是暫時改用 Google 等其他第三方注音鍵盤。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》