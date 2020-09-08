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攜手星宇啟航！Galaxy Z Fold 2在台揭曉 搭載12GB記憶體與512GB儲存容量

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告將在台引進更大儲存容量版本的Galaxy Z Fold 2之後，台灣三星今日 (9/8)也在取得民航局同意之下，攜手星宇航空合作舉辦Galaxy Z Fold 2在台上市發表活動。

如同先前透露，Galaxy Z Fold 2在台上市銷售版本將搭載12GB記憶體與512GB儲存容量規格，此外也透露將引進Thome Brown限量聯名款。

此外，先前已經在台推出的Galaxy Watch 3，此次活動中也透露將推出鈦金屬、LTE連線版本。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，相較先前在台引進第一款Galaxy Fold時僅提供近千台備貨量，此次在台推出的Galaxy Z Fold 2則希望能有10倍以上的銷售表現，並且說明已經準備足夠首波備貨量。

同時，陳啟蒙表示雖然台灣並未像海外地區在特定市場提供轉軸配色客製化服務，另外也未像Galaxy Fold銷售時提供專人交機服務，但依然在銷售通路提供專屬交機專櫃，以及專屬服務熱線等服務，而在三星微風南山旗艦店更提供客製化雷雕服務，手機本身更提供2年螢幕保險。

針對此次與星宇航空合作，陳啟蒙說明主要希望建立全新市場格局，未來預期也會有更深入合作，同時此次活動也邀請眾多三星手機粉絲參與，藉此加深與消費者互動關係。

Galaxy Z Fold 2正式登台

Galaxy Z Fold 2分別推出神祕銅與神祕黑兩款配色，神祕銅配色同樣採用霧面處理。

在相關改變部分，三星除了強調提昇轉軸結構強度，並且讓開闔角度在75度至115度之間有更多固定選擇，例如使用者能將螢幕掀開維持一定角度，方便透過外部6.2吋全尺寸螢幕觀看影片，或是完全攤開透過內側更大尺寸的7.6吋螢幕接續觀看，甚至也能以半掀開形式透過下半部螢幕進行留言回覆。

同時，三星也強調Galaxy Z Fold 2強化內外螢幕接續使用流暢度與切換速度，而內部螢幕以多組視窗同時執行三個app時也更加穩定，而三星也在One UI 2.5針對螢幕可凹折手機做了更多調整。

在相機拍攝功能部分，使用者除了能選擇開啟或關閉內外螢幕同時顯示拍攝畫面，讓使用者能透過外部螢幕或內側螢幕取景之外，同時也加入比照Galaxy Z Flip搭載的手勢拍攝功能。

此次增加的自動取景攝影功能，將會自動開啟超廣角錄影功能，並且在1.5公尺到2.5公尺距離內自動分析人物移動方式與數量，當識別單人時就會透過裁切方式進行縮放，而識別多人時則會維持一定構圖範圍，讓拍攝人物居中。

不過，此項功能最多僅能識別三人，同時僅能識別人物移動，以及橫向移動方式，若是以前後移動的話，就不會有自動跟隨縮放拍攝效果。

Galaxy Z Fold 2具體規格如下：

●處理器：Qualcomm Snapdragon 865+

●作業系統：Android 10

●外部螢幕：6.2吋Super AMOLED (Infinity Flex)螢幕，解析度為2260×816，支援HDR 10+與藍光過濾功能

●內部螢幕：7.6吋Dynamic AMOLED 2X (Infinity-O)螢幕，解析度為2208×1768，支援120Hz畫面更新率

●記憶體：12GB LPDDR5x記憶體

●儲存容量：256GB UFS 3.1

●電池容量：4500mAh，支援快充、無線充電與反向無線充電

●視訊鏡頭：1000萬畫素、1.22μm畫素面積、f/2.2光圈

●主相機：1200萬畫素廣角鏡頭 (1.8μm、f/1.8光圈、相位對焦、光學防震)、1200萬畫素超廣角鏡頭 (1.12μm、f/2.2光圈)、1200萬畫素長焦鏡頭 (1.0μm、f/2.4光圈)

●尺寸：159.2 × 128.2 × 6.9 mm

●重量：279公克

●配色：神祕黑、神祕銅，另外推出Thom Browne Edition限量聯名款

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 Galaxy Z Fold 三星 星宇航空 可凹折手機

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