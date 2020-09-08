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台灣米粉無緣？POCO X3 NFC揭曉 率先搭載Snapdragon 732G處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm於8月底正式揭曉新款Snapdragon 732G處理器之後，小米很快宣布推出採用此款處理器的POCO X3 NFC，除了搭載120Hz畫面更新率、240Hz觸控採樣率，以及5160mAh大容量電池設計，更搭載全新6400畫素廣角規格在內四組鏡頭設計的主相機。

依照小米說明，POCO X3 NFC將定位在中階頂級機種，並且在各方面規格表現滿足使用需求。

在POCO X3 NFC中，分別採用6.67吋FHD+解析度的挖孔式窄邊框螢幕，並且搭載120Hz螢幕更新率與240Hz觸控採樣率。

除了採用Snapdragon 732G處理器，更搭載結合加大銅熱管及多層石墨設計的LiquidCool Technology 1.0 Plus散熱機構，藉此確保手機硬體維持穩定效能，並且配合Z軸線性震動馬達，提供超過150種不同的震動模式，在不同使用場景下對應不同觸覺反饋。

而螢幕藉由DynamicSwitch，可在50Hz、60Hz、90和120Hz畫面更新率之間自動切換，藉此讓電力使用率提昇。至於內建5160mAh電池，則對應33W快充設計，可在30分鐘內充入62%電量，並且在65分鐘內將電池充滿。

此外，小米更強調POCO X3 NFC的電池採用Middle Middle Tab (MMT)技術，將使電池從中間開始接收電流，並且分別向電池頂端、底部充入電力，相較傳統電池從底部向上充電，能以更快速渡江電池充飽。

其他部分，則搭載旗艦級雙立體揚聲器系統，包括4cc容積上揚聲器與1cc容積下揚聲器，振幅高達0.5mm，除了提供清晰立體聲音效，更可透過自我清潔能力，讓揚聲器長時間維持清晰音效輸出效果。

至於相機部分，POCO X3 NFC搭載2000萬畫素、ƒ/2.2光圈，以及藉由4合1像素合併、對應1.6μm畫素感光面積的視訊鏡頭設計，並且搭載6400萬畫素、Sony IMX 682感光元件、ƒ/1.89光圈，同樣對應4合1像素合併、對應1.6μm畫素感光面積的廣角鏡頭，另外搭配1300萬像素、ƒ/2.2光圈與1.0μm像素感光面積設計的119°超廣角鏡頭，同時搭載200萬像素微距鏡頭和200萬像素人像景深鏡頭。

相機拍攝功能部分，則支援六個萬花筒選項、Gold vibes模式、Cyberpunk模式與多濾鏡選項，另外也支援以人工智慧演算達成的魔法換天3.0拍攝效果。影片錄製功能則支援4K解析度畫質影片與平滑變焦、對焦和AE/AF鎖定等功能，並且支援LOG/RAW格式和Vlog模式，讓使用者能輕易拍攝電影等級影片。

POCO X3 NFC預計推出搭載6GB記憶體與64GB儲存容量，以及6GB記憶體與128GB儲存容量版本，建議售價分別為229歐元與269歐元，若從明天開始預定的話，則分別會以199歐元與249歐元銷售。

不過，小米台灣表示此款手機目前並未有引進台灣計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電池 快充 小米 POCO

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