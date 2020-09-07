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三星準備推出 類似Surface Duo設計的Galaxy Z Fold S

聯合新聞網 / 楊又肇

近期宣布推出新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2之後，市場傳聞再次指稱三星計畫推出一款名為Galaxy Z Fold S的手機，其中將採用類似微軟Surface Duo般可360度翻折機身設計，但螢幕將會採用單一可凹折OLED面板設計。

從相關描述，名為Galaxy Z Fold S的手機並非比照Surface Duo採用兩組螢幕，並且加上可360度凹折的轉軸連接，而是透過單一可凹折OLED面板構成，同樣可對應向內或往外翻折使用模式。

不過，目前暫時還無法確認此款手機具體細節，同時預期要等到明年才會有具體產品問世。

相較之下，原訂近期內上市的Surface Duo，似乎因為部分因素僅能先在特定市場推出，而微軟也似乎準備推出代號「Zeta」的第二款Surface Duo，預期會在2021年正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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