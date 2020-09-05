華碩ZenFone 7開箱實測 效能跑分、5,000mAh大電量續航力能跑多久？

華碩在 8/26 正式發表 ZenFone 7 系列，我們也取得 ZenFone 7「煥彩白」台灣上市版本，這篇將分享 ZenFone 7 盒內包裝、規格特色、跑分以及續航力測試。

華碩 ZenFone 7 開箱

華碩推出的 ZenFone 7 分成 ZenFone 7 以及 ZenFone 7 Pro 兩版本，這次我們開箱的是幻彩白的 ZenFone 7。外盒包裝為深藍色方形包裝，中央有著大大的 7 字樣，下方寫著機身型號 ZenFone 7。

盒內標準配備包含 ZenFone 7 手機本體、兩個保護殼（透明保護殼、Active Case 抗震手機殼）、USB-C to USB-C 連接線、30W USB-C 充電器、退卡針、說明書。

雖然機身沒有 3.5mm 耳機孔，不過盒內包裝也沒有附上 USB-C 耳機或是 USB-C 轉 3.5mm 轉接線，如果要自己購買轉接線的話，要注意 ZenFone 7 僅支援內建 Driver IC 的USB-C 轉 3.5mm 轉接線。

這次華碩滿有誠意的提供 Active Case 抗震手機殼，厚度比透明保護殼後上不少，可以提供比較好的防摔保護，保護殼背後也有斜斜的仿碳纖維紋路，可以減少手滑的機會。

比較特別的是，Active Case 抗震手機殼在鏡頭左上方加入了鎖定卡榫，可以卡住主鏡頭，防止手機放在包包時因為誤觸導致主鏡頭翻轉，或是不小心撞擊導致主鏡頭滑出等等。

包裝內隨附的充電器為 USB-C 輸出，可輸出最高 9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 的 30W 快充模式，一般模式則提供 5V/3A 充電。

華碩 ZenFone 7 / ZenFone 7 Pro 規格列表

華碩 ZenFone 7 分成兩種機型：ZenFone 7 Pro 和 ZenFone 7，兩款手機在硬體上最大的差異在於處理器、記憶體以及儲存空間配置。我們測試的機型為採用高通 Snapdragon 865 處理器、8GB RAM+128GB ROM 版本的 ZenFone 7，透過安兔兔跑分表現還不錯，達到近 60 萬分的高分，Geekbench 5 和 3D Mark 的測試表現也都很不錯，拿來玩遊戲大作效能也綽綽有餘。

我們在測試時發現 ZenFone 7 的散熱做得還滿不錯的，雖然在跑安兔兔等跑分軟體或是長時間玩遊戲時機身溫度會高上不少，摸起來有點燙，但也因為內部溫度較容易被導到機身表面逸散，因此機身效能能夠穩定維持，減少因高溫而卡頓的情形產生。

跑分測試

續航力測試

ZenFone 7 採用 5,000mAh 大電池，我們透過 PC Mark 工作 2.0 模擬一般使用情境下電池續航力的表現，測試條件為螢幕更新率設定在 90Hz、螢幕亮度約 20%，測試電量從 100% 至 20% 所需時間，測試結果約 11 小時 8 分，表現中等，如果追求更高續航表現的話，螢幕更新率設為 60Hz 可延長續航表現。至於充電，ZenFone 7 支援最高 30W 快充，不支援無線充電功能。

為了進一步提升電池壽命，同時也讓使用者有更多充電方式選擇，在設定裡可以調整低速充電、排程充電，或是設定充電上限來延長電池壽命。

華碩 ZenFone 7 外型

看完開箱以及性能測試之後，接下來我們來細看 ZenFone 7 的外型，ZenFone 7 設計大致上延續 ZenFone 6 的設計，因為採用翻轉鏡頭，因此主螢幕為完整的螢幕，沒有挖孔、沒有瀏海也沒有水滴，視覺效果看起來不錯，螢幕佔比也達到 92% 之高。

整體握起來的手感偏重，機身重量達到 230 克，是目前旗艦機中數一數二重的款式，除了因為電池達到 5,000mAh 之外，翻轉鏡頭上配置的馬達模組也增加了一些重量，因為馬達放在機身頂端的關係，因此握著手機時會有種往前傾倒的感覺。

▲ ZenFone 7 採用 6.67 吋 20:9 AMOLED 螢幕，表面覆蓋康寧第六代強化玻璃。

ZenFone 7 螢幕規格還不錯，採用 6.67 吋 20:9 AMOLED 螢幕，螢幕更新率最高為 90Hz，可從設定裡調整讓手機自動判斷螢幕更新率，或是手動設定 60Hz、90Hz。螢幕亮度最高為 1000nits，一般狀況下提供 700nits 亮度，顯色則支援 105% NTSC 色域、110% DCI-P3 以及 HDR 10+，色彩準確率 Delta-E<1，更加入 DC 調光技術，可以減少低光源下螢幕閃爍的情況，讓眼睛比較舒適些。

音效為立體聲配置，螢幕上方和機身底部都有揚聲器，內建五磁鐵喇叭搭載雙 NXP TFA9874 Smart AMP 技術，機身提供三麥克風，分別為在機頂、機底以及機倍的鏡頭下方。

▲ 底部為充電指示燈、Type-C 連接埠、麥克風、揚聲器。

▲ 充電時充電埠旁邊的電源指示燈會亮起，未充飽時是紅燈、充飽後會變綠燈。

在機身無線連接以及網路功能性方面，無線連接部分支援 WiFi 6（802.11a/b/g/n/ac/ax、2x2 MIMO 技術）、雙頻段 2.4 GHz / 5 GHz WiFi、藍牙 V5.1（BR/EDR+LE）、高通 aptX Adaptive、Wi-Fi direct、NFC。

SIM 卡槽為獨立三卡槽設計，支援 5G+4G 或是 4G+4G 雙卡雙待，micro SD 記憶卡最高支援 2TB 容量，5G 網路部分支援 Sub 6 SA/NSA 以及 EN-DC 技術，頻段則包含 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n28、n38、n77、n78。

台灣電信業者 5G 頻段參考：

中華電信：n1、n3、n78

台灣大哥大：n1、n3、n28、n78

遠傳電信：n1、n3、n28、n41、n78

台灣之星：n1、n3、n78

亞太電信：n28、n41

機身右側有音量鍵以及多功能按鍵，這個多功能按鍵具備指紋辨識、電源開關、Smart Key 功能，所謂 Smart Key 功能就是可以從設定裡自訂這個按鍵對應的功能，例如按兩下快速開啟 Google 語音助理，或是改為自己習慣用的快捷鈕。

▲ 設定裡可以調整 Smart Key 對應的功能，預設為按兩下開啟 Google 助理、長按關機。

相機採用三鏡頭配置，分別提供超廣角、廣角、3x 望遠視野，最遠可變焦至 12x 數位變焦，不過由於測試時間有限，目前取得的實拍照還不夠多，詳細實拍心得就留待下一篇分享。

最後補充上市資訊供讀者參考：

ZenFone 7

6GB RAM / 128GB ROM：21,990 元

8GB RAM / 128GB ROM：23,990 元

ZenFone 7 Pro

8GB RAM / 256GB ROM：27,990 元

8/26 至 8/31 在指定通路購買 ZenFone 7 送 2,000 元郵政禮券，購買 ZenFone 7 Pro 送 3,000 元郵政禮券，此外，9/1 至 9/30 指定通路購買 ZenFone 7 Pro 加送 ASUS ZenGimbal 手機三軸穩定器。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》