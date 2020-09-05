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蘋果最新iPhone廣告影片欣賞：有些隱私不能分享
美國 Apple 公司今天在官方 YouTube 頻道，分享了一支以隱私為主題的幽默新 iPhone 廣告「Privacy. That’s iPhone. – Over Sharing」影片。在廣告中，人們尷尬地與陌生人過度分享自己的個人訊息，比如信用卡號、登錄訊息和網頁瀏覽記錄等。
一個女人在電影院裡和面前的陌生人分享她的登錄名，還有一個辦公室的交流，兩個女人討論她們喜歡一起工作，但討厭和坐在她們中間的男人一起工作。
有些東西不應該被分享。這就是為什麼 iPhone 的設計可以幫助你控制你的訊息，並保護你的隱私。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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