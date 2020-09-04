Motorola將揭曉支援5G連網的螢幕可凹折手機 電池容量變大了

去年11月宣布推出全新RAZR螢幕可凹折手機時，由於僅採用Qualcomm Snapdragon 710處理器，並未加入支援5G連網功能，而稍早確定將在9月10日於中國地區舉辦發表活動中，則是預計推出加入5G連網功能設計的RAZR 5G。

從相關消息指出，新款RAZR 5G將採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器，而前後相機將升級為2000萬畫素與4800萬畫素規格，電池容量也將增加至2800mAh。

而新機外型部分，則可能沿用去年揭曉的RAZR螢幕可凹折手機形式，同樣採用直向凹折，同時機身底部保留實體指紋辨識器與容納電池的凸起設計。

至於新款RAZR 5G將會成為Motorola品牌旗下第一款支援5G連網功能的螢幕可凹折手機，未來預期也會持續以Motorola品牌打造更多螢幕可凹折手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》