Google新機即將到來！Pixel 5、Pixel 4a 5G現身美國FCC認證網站

Google 即將在 2020 年秋季發表新一代 Google Pixel 5 和 Pixel 4a 5G 新機，日前國外媒體披露美國聯邦通訊委員會 FCC 認證網站出現 5 款從未見過的 Pixel 型號，包括 A4RGD1YQ、A4RGTT9Q、A4RG025E、以及A4RG025I ，疑似就是 Pixel 5 和 Pixel 4a 5G 新機。

圖片及資料來源：Android Police

國外科技媒體依照 FCC 文件判斷， G025E、G025H、G025I 型號應該是 Pixel 4a 5G 手機，而 A4R GD1YQ、GTT9Q 很可能是 Pixel 5 新機型號。從認證文件中顯示，Pixel 4a 5G 和 Pixel 5 全都支援 LTE 和 5G 行動網路標準，只是 Pixel 5 多通過了一項無線充電認證，有傳聞認為這有可能是雙向無線充電功能，Pixel 5 有可能支援電力分享給智慧手錶、智慧耳機…等裝置。

Pixel 5 似乎多了一項無線充電的認證，疑似為雙向無線充電功能，可透過手機分享電力給智慧手錶、耳機，該功能先前也曾於 Google 程式碼內部遭到曝光。

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不過，在這多款 FCC 認證的 Pixel 5 型號中，最特別的是 GD1YD 型號，它除了支援 6GHz 頻段之外，還支援 n260 / n261 這兩個 5G mmWave 毫米波頻段，有可能是特別款的 Pixel 5 手機。

根據 Google 預告，官方預計會在 2020 年秋季發表這兩款新機，而且最快有可能會在 10 月初或 10 月中旬上市，台灣也將列入第一波首發。這兩款新機的硬體據傳將會搭載高通 S765G 中階處理器，但兩款新機的質感大相徑庭，Pixel 4a 5G 延續 Pixel 4a 採用塑膠機身、具有耳機孔設計，而 Pixel 5 則是會有更好的質感與手感，內建 4,000 mAh 大電池和 90Hz 螢幕更新率等特色。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》