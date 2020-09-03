視訊鏡頭藏在螢幕下！中興揭曉旗下Axon 20 5G手機

中興稍早公布採用螢幕下鏡頭設計手機Axon 20 5G，並且強調採用全新設計將視訊鏡頭隱藏在螢幕底下。

依照中興說明，此款手機在螢幕上採用全新透明陰極與排列設計的特殊OLED面板，搭配全新顯示晶片，以及包含全新電路、畫素排列方式與軟體演算方式，藉此實現螢幕下鏡頭使用模式設計。

不過，中興並未具體說明其使用螢幕下鏡頭設計是否像小米所說，在實際成像結果的畫素表現有所犧牲。就規格來看，Axon 20 5G採用視訊鏡頭隱藏在螢幕中央置頂位置，並且採3200萬畫素規格。

螢幕部分，則採用6.92吋、Full HD+解析度，並且以20.5:9顯示比例設計，對應90Hz畫面更新率，以及高達240Hz觸控識別率，並且搭載螢幕下指紋辨識，以及螢幕發聲模組設計，藉此簡化機身外觀設計。

處理器則採用Qualcomm Snapdragon 765G，搭配6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量設計，電池容量則為4220mAh，支援30W有線快充，本身也搭載NFC功能。而背面相機則採用6400萬畫素廣角鏡頭、800萬劃入超廣角鏡頭，以及200萬畫素與200萬畫素景深鏡頭構成。

建議售價部分，Axon 20 5G將以人民幣2198元起跳價格銷售，最高階規格售價為人民幣2798元，分別提供黑色、橘色、紫色與藍色四款配色，預計從即日起先在中國市場開放預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》