可側轉使用的T字雙螢幕手機！LG將在9月14日揭曉「Wing」

先前已經有不少實機面貌曝光的LG側轉雙螢幕手機「Wing」，確定將會在9月14日晚間10點對外揭曉。

在LG稍早釋出影片內容，同時也證實此款手機確實將以側轉，讓隱藏在主螢幕底下副螢幕顯露，並且能以T字形式使用，藉此讓主螢幕能以更大畫面範圍顯示。

而在先前消息中，指稱LG此款手機搭載尺寸為6.8吋的主螢幕，以及4吋副螢幕設計，處理器則採用Qualcomm Snapdragon S765，或是Snapdragon 765G，另外則會搭載Rave、Ficto、Tubi，以及包含Naver在內第三方業者打造軟體。

另外，LG強調此次即將推出的「Wing」將會歸類在「Explorer Project」系列機種，意味將提供全新使用體驗，與歸類在「Universal」系列機種的Velvet在內手機有明顯差異。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》