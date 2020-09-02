老果粉震驚！蘋果打算刪除「@mac.com」郵件地址

蘋果公司市值蒸蒸日上，公司內推陳出新的技術讓果粉增多。目前蘋果正逐步清理2000年到2008年被廣泛運用的「@mac.com」郵件地址，以及2008年到2012年短暫啟用的「@me.com」郵件地址，這兩個郵件地址配合早期iTools系統和iBook SE電腦，如今隨著科技進步而走入歷史。

根據外媒報導，翻開蘋果電子郵件歷史，2000年被蘋果稱為.Mac（iTools）服務中的郵件地址@mac.com問世，直到2008年7月8日，蘋果用MobileMe取代.Mac，郵件地址也變成＠me.com。四年後，2012年8月1日，蘋果再用iCloud取代舊系統，停止MobileMe服務。隨著系統更換，上述兩者電子郵件地址用戶數量大幅降低。

面對系統切換，用戶權益變更如下：

第一、如果用戶在2008年7月8日前，經常使用@mac.com帳號，那2012年8月1日轉移到iCloud後，仍保留 MobileMe帳戶。

第二、如果用戶使用過MobileMe，且2012年8月1日轉移到iCloud，就可以保留@me.com帳號。

第三、如果在2012年9月19日之前創立新的iCloud帳戶，就同時擁有@me.com和@icloud.com雙帳號

第四、如果是2012年9月19日後加入蘋果帳戶，就只有一個@icloud.com帳號。

蘋果公司因應公司產品更新，更改兩次用戶的電子郵件，蘋果正逐步清理舊的郵件地址，資深果粉得知後不敢置信，紛紛表示「我愛@mac.com。我不會完全放棄。我一直在Mac上工作，每隔幾年，Apple就會在電子郵件中亂搞，希望他們不再像孩子一樣行事。他們需要克服它」、「這絕對有被逼的感覺」、「永不放棄。決不投降。這就是我對.mac地址的感覺」。