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18990元！HTC U20 5G公布在台上市資訊 預計9月5日開賣

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在6月中旬對外揭曉，但HTC直到9月1日才正式宣佈新款旗艦手機HTC U20 5G正式在台上市資訊，預計在9月5日陸續於台灣各大通路、網路門市上架銷售，單機建議售價則是新台幣18990元。

預計在9月5日在台上市的HTC U20 5G，將推出8GB記憶體與256GB儲存容量規格，分別推出墨晶綠與晶岩白兩款配色，預計在全台HTC專賣店及HTC網路商店進行首賣，同時也將透過PChome購物、MOMO購物、Yahoo購物商城、蝦皮購物、神腦線上、myfone購物與friDay購物等電商平台銷售。

預計從9月12日起透過中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星門市銷售，搭配指定資費月付新台幣1399元，即可以新台幣1990元購機。

而9月7日起將開放第二階段登錄，消費者可至《HTC U20 5G 新機預購登錄送早鳥禮》活動網頁上憑預約代碼及手機SN登錄兌換「HTC U20 5G早鳥禮」，包含HTC運動藍牙耳機及HTC透視雙料防震邊框殼。

在9月5日至9月30日的活動期間，消費者持任一款HTC手機至HTC實體門市換購HTC U20 5G，即可獲得「老客戶購機禮－真空保溫杯壺組」，另外在首賣活動期間也將額外加贈21W Q.C 3.0行動電源，而9月5日至9月6日在台北八德及台南金華大型專賣店購機，則將限時加碼送真無線藍牙耳機。

HTC U20 5G並未像其他品牌推出採用高階處理器規格，而是採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器，強調先滿足用戶人數較多的中高階手機使用族群，而未來預期也會跟進推出採用高階旗艦處理器的手機產品。

螢幕部分，HTC U20 5G採用20:9顯示比例的6.8吋開孔螢幕，其中配置3200萬畫素、f/2.0光圈，並且具備美肌效果視訊鏡頭。

而背面主相機則分別採用4800萬廣角鏡頭、800萬畫素的118度超廣角鏡頭，以及支援2公分近台的200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，分別支援超級夜拍模式、人工智慧場景拍攝功能與4K錄影防震功能。

另外，電池容量則採用5000mAh設計，背蓋則採用源自自然霧面礦石設計，分別提供墨晶綠、晶岩白兩款配色。

依照HTC說明，HTC U20 5G除了鎖定主流5G連網手機使用需求，同時也對應手機遊戲、直播，以及包含雲端串流遊戲、串流影音體驗，以及記錄生活使用模式，並且以親民價位吸引更多用戶市場。

同時，HTC更標榜HTC U20 5G是第一款在台灣設計、製造的5G連網手機，並且支援台灣電信業者所有支援連網頻段規格，分別支援SA獨立組網與NSA非獨立組網雙模連接模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蝦皮購物 電商 HTC U20 5G

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