realme X7系列協同新款入門機種V3一同揭曉 皆搭載聯發科天璣處理器

在先前預告後，realme在今日 (9/1)正式揭曉搭載聯發科天璣800U處理器的realme X7，以及採用天璣1000+處理器的realme X7 Pro，另外更推出搭載天璣720處理器的realme V3。

在此次發表會上，realme更強調已經在全球地區累積超過4500萬名用戶規模，同時涵蓋5大洲、61個國家地區市場，並且強調本身「敢越級」品牌理念與物聯網整合布局發展策略。

此次推出的realme X7系列，分別採用天璣800U與天璣1000+處理器，而兩款手機差異則在於realme X7採用6.3吋開孔螢幕，而realme X7 Pro則採用6.55吋開孔螢幕，並且均採用Full HD+解析度、120Hz畫面更新率與240Hz觸控取樣率設計，前者記憶體則區分6GB或8GB規格，儲存容量則僅有128GB，後者記憶體同樣區分6GB或8GB，儲存容量則區分128GB或256GB。

兩者均支援65W有線快充，但電池容量分別為4500mAh與4300mAh，其他差異則包含realme X7 Pro額外搭載超線性雙喇叭和Z軸線性馬達，並且支援全功能NFC。

至於視訊相機部分，realme X7與realme X7 Pro均採用3200萬畫素視訊鏡頭，而兩款手機的主相機規格均搭載6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素黑白人像鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，差異則在於realme X7採用三星ISOCELL GW1感光元件，而realme X7 Pro則採用Sony IMX686感光元件。

而此次同步推出的realme V3，則採用天璣720處理器，僅採用解析度為HD+的6.5吋水滴造型瀏海螢幕，並且採用支援18W有線快充的4980mAh電池設計，另外則搭載800萬畫素視訊鏡頭，以及包含1300萬畫素廣角鏡頭在內的三鏡頭主相機模組。

建議售價部分，realme X7分別將以人民幣1799元與人民幣2399元價格銷售，而realme X7 Pro則分別以人民幣2199元、人民幣2499元與人民幣3199元價格銷售，預計從即日起開放中國市場預購，至於realme V3建議售價則是人民幣999元、人民幣1399元與人民幣1599元價格銷售，同樣會從即日起開放中國市場預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》