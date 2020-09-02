Galaxy Z Fold 2確認9月18日上市銷售 台灣將引進更高儲存容量版本

先前揭曉Galaxy Note 20系列時，三星已經實際展示新款Galaxy Z Fold 2實機面貌，同時也透露不少新設計細節。而在此次對外公布內容，更確認將會在9月18日於全球40個國家地區推出此款全新螢幕可凹折手機，而台灣也將從即日起開放預購，同時將比照中國、香港引進12GB記憶體與512GB儲存容量規格。

至於建議售價，則如先前傳聞將以1999美元價格銷售。

而三星此次也確認Thom Browne Edition限量款Galaxy Z Fold 2僅在特定國家地區銷售，同時僅提供限量5000組銷售，預計在9月25日開放銷售，建議售價則是3299美元，其中包含採用Thom Browne經典條紋配色設計的Galaxy Z Fold 2，以及採用相同設計元素的Galaxy Watch 3與Galaxy Buds Live，另外也會提供限量款保護殼，手機本身也會增加Thom Browne主題操作介面與相機濾鏡。

至於在Galaxy Z Fold 2部分，三星則是提供神祕銅與神祕黑兩款配色，其中同樣在神祕銅配色採用霧面處理。

同時，在澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、義大利、荷蘭、挪威、紐西蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、泰國、阿拉伯聯合大公國、英國、美國與越南在內特定國家地區提供轉軸配色客製化服務，可透過三星官網選擇金屬銀 (Metallic Siiver)、金屬金 (Metallic Gold)、金屬紅 (Metallic Red)，以及金屬藍 (Metallic Blue)四種配色。

在相關改變部分，三星除了強調提昇轉軸結構強度，並且讓開闔角度在75度至115度之間有更多固定選擇，例如使用者能將螢幕掀開維持一定角度，方便透過外部6.2吋全尺寸螢幕觀看影片，或是完全攤開透過內側更大尺寸的7.6吋螢幕接續觀看，甚至也能以半掀開形式透過下半部螢幕進行留言回覆。

同時，三星也強調Galaxy Z Fold 2強化內外螢幕接續使用流暢度與切換速度，而內部螢幕以多組視窗同時執行三個app時也更加穩定，而三星也在One UI 2.5針對螢幕可凹折手機做了更多調整。

在相機拍攝功能部分，使用者除了能選擇開啟或關閉內外螢幕同時顯示拍攝畫面，讓使用者能透過外部螢幕或內側螢幕取景之外，同時也加入比照Galaxy Z Flip搭載的手勢拍攝功能。

此次增加的自動取景攝影功能，將會自動開啟超廣角錄影功能，並且在1.5公尺到2.5公尺距離內自動分析人物移動方式與數量，當識別單人時就會透過裁切方式進行縮放，而識別多人時則會維持一定構圖範圍，讓拍攝人物居中。

不過，此項功能最多僅能識別三人，同時僅能識別人物移動，以及橫向移動方式，若是以前後移動的話，就不會有自動跟隨縮放拍攝效果。

Galaxy Z Fold 2具體規格如下：

●處理器：Qualcomm Snapdragon 865+

●作業系統：Android 10

●外部螢幕：6.2吋Super AMOLED (Infinity Flex)螢幕，解析度為2260×816，支援HDR 10+與藍光過濾功能

●內部螢幕：7.6吋Dynamic AMOLED 2X (Infinity-O)螢幕，解析度為2208×1768，支援120Hz畫面更新率

●記憶體：12GB LPDDR5x記憶體

●儲存容量：256GB UFS 3.1

●電池容量：4500mAh，支援快充、無線充電與反向無線充電

●視訊鏡頭：1000萬畫素、1.22μm畫素面積、f/2.2光圈

●主相機：1200萬畫素廣角鏡頭 (1.8μm、f/1.8光圈、相位對焦、光學防震)、1200萬畫素超廣角鏡頭 (1.12μm、f/2.2光圈)、1200萬畫素長焦鏡頭 (1.0μm、f/2.4光圈)

●尺寸：159.2 × 128.2 × 6.9 mm

●重量：279公克

●配色：神祕黑、神祕銅，另外推出Thom Browne Edition限量聯名款

Galaxy Z Fold 2外觀：

Thom Browne Edition限量聯名款Galaxy Z Fold 2外觀：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》