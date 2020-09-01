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中階Motorola One 5G揭曉 搭載4鏡頭模組、側面指紋辨識器
Motorola在IFA 2020開始前，宣布推出新款中階等級的5G連網手機，並且以Motorola One 5G為稱。
Motorola One 5G採用兩組螢幕開孔設計、維持21:9顯示比例的6.7吋Full HD+解析度平面螢幕，本身搭載Qualcomm Snapdragon 765處理器，搭配4GB記憶體與128GB儲存容量，同時支援最高增加1TB儲存容量的micro SD記憶卡擴充設計，而背面則搭載4鏡頭組合的主相機模組。
其他部分，手機依然採用側面指紋辨識器設計，螢幕也支援90Hz畫面更新率，並且支援HDR10+顯示效果，另外則保留NFC與3.5mm耳機孔，電池容量為5000mAh。
而相機規格方面，視訊鏡頭採用1600萬畫素與800萬畫素組合，而背面主相機則分別採用4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭，另外更針對微距鏡頭增加一組環形補光燈，方便使用者拍攝近物時使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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