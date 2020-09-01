快訊

中元普渡拜罐頭 外觀出現這4大狀況千萬不要買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除了ROG Phone 3、ZenFone 7系列 華碩計畫再推新款ZenFone Max系列

聯合新聞網 / 楊又肇

即便今年新型冠狀病毒疫情影響，使得華碩在今年的手機產品發展策略聚焦在新款ROG Phone 3，以及近期剛揭曉的ZenFone 7系列，但顯然也準備繼續推出大螢幕、大電池容量設計的平價機種ZenFone Max系列。

依照Twitter傳出消息指稱，華碩準備推出四款代號分別為「Lito」、「Lagoon」、「Bengal」、「Scuba」的新款手機，有可能就是ZenFine Max系列後繼機種。

其中代號「Lito」將搭載Qualcomm Snapdragon 765或Snapdragon 765G處理器，而「Lagoon」則預期採用新款Snapdragon 690處理器，兩者均支援5G連網功能。而代號「Bengal」則可能採用Snapdragon 662，或是採用Snapdragon 460處理器，至於「Scuba」則可能採用新款Snapdragon 200系列處理器，同時可能會是ZenFine Live系列新機

這幾款新機有可能成為華碩進軍印度東南亞市場，或是日本SIM Free市場競爭產品，同時也以大尺寸螢幕與高容量電池使用體驗吸引消費市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 東南亞 印度 華碩 ROG Phone ZenFone 7

延伸閱讀

21990元起！華碩揭曉ZenFone 7系列 再次主打可180度翻轉鏡頭設計

ROG Phone 3、《決勝時刻M》打造全台第一個電競直播主選秀節目

全民權證／華碩 可布局價平

華碩新機更新傳災情 拍照自帶「鬼月濾鏡」 網喊喜歡：好應景

相關新聞

宏達電宣布 首款台灣製造5G手機「HTC U20 5G」開賣

宏達電（2498）今（1）日宣布，HTC U20 5G本周正式於台灣通路上市販售，預計5日陸續上架至各大通路及網路門市。...

三星釋出Thom Browne Edition限量聯名款Galaxy Z Fold 2預告影片

日前除了確認將在9月1日揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2具體細節，同時也透露將同步推出Thom Browne Edition限量聯名款消息，三星稍早也釋出相關預告影片，讓人一窺Thom Browne Edition限量聯名款Galaxy Z Fold 2實際面貌。

除了ROG Phone 3、ZenFone 7系列 華碩計畫再推新款ZenFone Max系列

即便今年新型冠狀病毒疫情影響，使得華碩在今年的手機產品發展策略聚焦在新款ROG Phone 3，以及近期剛揭曉的ZenFone 7系列，但顯然也準備繼續推出大螢幕、大電池容量設計的平價機種ZenFone Max系列。

中階Motorola One 5G揭曉 搭載4鏡頭模組、側面指紋辨識器

Motorola在IFA 2020開始前，宣布推出新款中階等級的5G連網手機，並且以Motorola One 5G為稱。

手機科技／開啟緊急警示 國家警報不漏接

「國家級警報，你收到沒？」8月19日台南地牛翻身，民眾收到氣象局地震速報，提醒南部地區發生中型有感地震，慎防強烈搖晃，但...

他見臉書廣告5G手機不用五千心動想買！網勸：不是假貨就是詐騙

臉書上充斥大大小小廣告，許多商品價格實惠，不免讓人有些心動，不過由於臉書不是正式的購物平台，消費時較無保障，也常有詐騙案件出現。有網友在臉書上看到「5G手機只要4299元」，詢問「能買嗎？」其他網友一面倒苦勸「臉書上的商品當作看廣告就好，千萬別想試著花錢買，保證讓你失望而且當冤大頭」。

三星將推出 可同時讓三款裝置充電的無線充電板Trio

就在蘋果傳出準備重新打造可同時幫三款裝置補充電力的無線充電板AirPower後，三星顯然也將推出旗下可同時替手機、手錶與耳機充電的的無線充電板配件。

Galaxy S20 FE 5G宣傳圖像曝光 增加更多活潑配色、換上金屬框體

@evleaks稍早釋出疑似三星即將推出的Galaxy S20 FE 5G實際宣傳圖像，顯示此款手機將提供多款配色選項，而機身框體也採用具備金屬光澤設計。

三星在英國開放消費者預先註冊Galaxy Z Fold 2 售價維持1999美元

三星預計在9月1日進一步揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2，而目前已經在英國地區開放預先註冊，將讓對這款手機感興趣的消費者能獲取最新購機資訊。

和先前爆料一致！iPhone 12系列手機機型、代號、電池容量全被po上網

雖然美國 Apple 公司已經宣布「今年新 iPhone 12 晚幾周發布」，不過在 8 月即將結束前 iPhone 12 系列電池訊息已經在中國全部入網備案。今年四款不同的新 iPhone，分別叫做 iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。

小米公布旗下第三代螢幕下鏡頭設計方案 強調可保留完整畫素表現

在中興即將推出採用螢幕下鏡頭設計的AXON 20 5G，去年就展示旗下螢幕下鏡頭設計方案的小米，稍早更宣布已經打造第三代螢幕下鏡頭設計技術，並且預告將在明年開始進入量產。

螢幕可左右旋轉！LG代號「Wing」手機實際亮相

今年傳出LG可能推出可讓上層螢幕以左右形式旋轉，同時代號為「Wing」的雙螢幕手機消息後，Android Authority網站則是釋出疑似實機使用影片。

熱門新聞

最便宜MacBook來了 售價2.4萬元起

升級成超級人類的代價？Elon Musk的腦晶片會帶來什麼樣的影響？

中階Motorola One 5G揭曉 搭載4鏡頭模組、側面指紋辨識器

臉書不覺得該為新聞內容付費 揚言禁止澳洲分享新聞

宏達電宣布 首款台灣製造5G手機「HTC U20 5G」開賣

中國政府調整法規 可能影響字節跳動拆分銷售TikTok美國業務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。