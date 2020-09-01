除了ROG Phone 3、ZenFone 7系列 華碩計畫再推新款ZenFone Max系列

即便今年新型冠狀病毒疫情影響，使得華碩在今年的手機產品發展策略聚焦在新款ROG Phone 3，以及近期剛揭曉的ZenFone 7系列，但顯然也準備繼續推出大螢幕、大電池容量設計的平價機種ZenFone Max系列。

依照Twitter傳出消息指稱，華碩準備推出四款代號分別為「Lito」、「Lagoon」、「Bengal」、「Scuba」的新款手機，有可能就是ZenFine Max系列後繼機種。

其中代號「Lito」將搭載Qualcomm Snapdragon 765或Snapdragon 765G處理器，而「Lagoon」則預期採用新款Snapdragon 690處理器，兩者均支援5G連網功能。而代號「Bengal」則可能採用Snapdragon 662，或是採用Snapdragon 460處理器，至於「Scuba」則可能採用新款Snapdragon 200系列處理器，同時可能會是ZenFine Live系列新機。

這幾款新機有可能成為華碩進軍印度及東南亞市場，或是日本SIM Free市場競爭產品，同時也以大尺寸螢幕與高容量電池使用體驗吸引消費市場。

Asus is Working On Lito, Lagoon, Bengal & Scuba Processors. •Lito (Snapdragon 765G 5G) •Lagoon (Snapdragon 690 5G) •Bengal (Snapdragon 662 or 460) •Scuba (May Be Snapdragon 200 Series)#AsusMaxProM3#AsusMaxM3#AsusMaxM3Lite pic.twitter.com/uYZ0pWwt3S — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 29, 2020

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》