三星釋出Thom Browne Edition限量聯名款Galaxy Z Fold 2預告影片

日前除了確認將在9月1日揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2具體細節，同時也透露將同步推出Thom Browne Edition限量聯名款消息，三星稍早也釋出相關預告影片，讓人一窺Thom Browne Edition限量聯名款Galaxy Z Fold 2實際面貌。

與先前推出的Thom Browne Edition限量聯名款Galaxy Z Flip相同，此次在Galaxy Z Fold 2的聯名款上也採用Thom Browne品牌經典條紋設計，並且搭配採用相同設計風格的Galaxy Watch 3，以及Galaxy Buds Live，另外也會推出相同條紋設計的保護殼配件。

而依照先前消息透露Galaxy Z Fold 2將維持1999美元，或是1799英鎊銷售價格，Thom Browne Edition限量聯名款價格預期會更高。

至於Galaxy Z Fold 2具體規格，先前傳出細節如下：

●處理器：Qualcomm Snapdragon 865+

●作業系統：Android 10

●外部螢幕：6.2吋Super AMOLED (Infinity Flex)螢幕，解析度為2260×816，支援HDR 10+與藍光過濾功能

●內部螢幕：7.6吋Dynamic AMOLED (Infinity-O)螢幕，解析度為2208×1768，支援120Hz畫面更新率

●記憶體：12GB LPDDR5x記憶體

●儲存容量：256GB UFS 3.1

●電池容量：4500mAh，支援快充、無線充電與反向無線充電

●視訊鏡頭：1000萬畫素、1.22μm畫素面積、f/2.2光圈

●主相機：1200萬畫素廣角鏡頭 (1.8μm、f/1.8光圈、相位對焦、光學防震)、1200萬畫素超廣角鏡頭 (1.12μm、f/2.2光圈)、1200萬畫素長焦鏡頭 (1.0μm、f/2.4光圈)

●尺寸：159.2 × 128.2 × 6.9 mm

●重量：279公克

●配色：神祕黑、神祕銅，另外將推出Thom Browne Edition限量聯名款

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》