他見臉書廣告5G手機不用五千心動想買！網勸：不是假貨就是詐騙

臉書上充斥大大小小廣告，許多商品價格實惠，不免讓人有些心動，不過由於臉書不是正式的購物平台，消費時較無保障，也常有詐騙案件出現。有網友在臉書上看到「5G手機只要4299元」，詢問「能買嗎？」其他網友一面倒苦勸「臉書上的商品當作看廣告就好，千萬別想試著花錢買，保證讓你失望而且當冤大頭」。

有網友在「Mobile 01」發文表示，近日在臉書上看到不知名廠牌手機的廣告，廣告標示「VDVD X23 6.53吋5G智慧型手機 10G RAM/512G RM」，並寫著6.53吋全螢幕、5G極速串連、超強三鏡頭廣角，搶購價只要4299元。他心動表示「這種手機能買嗎？」

對此，其他網友一面倒苦勸別買，留言表示「可以買啊，大陸拼裝機而已，很適合貪小便宜的人，對了，臉書是假貨聖地自己小心啊」、「臉書上的商品當作看廣告就好，千萬別想試著花錢買，保證讓你失望而且當冤大頭。這種規格除非是模型機，不然就是他是大善人」。

還有人說「臉書大多賣垃圾，喜歡可以買」、「這個先pass了吧」、「手機還是買知名品牌的，這種機器圖片做的很好看，拿到實機，你就知道什麼叫一分錢一分貨」、「之前看影片有人買到爛貨也無法退款，因為找不到人也找不到公司」。

另外有人說，臉書賣的不一定是假貨，說不定根本是詐騙，「可能連拼裝機都不是，拼裝也沒那麼便宜，FB不是假貨聖地，連假貨都沒有，詐騙可能性還高些」。