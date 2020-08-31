Galaxy S20 FE 5G宣傳圖像曝光 增加更多活潑配色、換上金屬框體

@evleaks稍早釋出疑似三星即將推出的Galaxy S20 FE 5G實際宣傳圖像，顯示此款手機將提供多款配色選項，而機身框體也採用具備金屬光澤設計。

而這樣的設計，恰好跟先前傳聞吻合，指稱Galaxy S20 FE 5G將採用塑膠背蓋、金屬框體設計，同時也採用平面螢幕設計，而非先前Galaxy S20系列採用雙側曲面設計，但依然維持採用中央置頂開孔設計的視訊鏡頭，背面則維持採用三鏡頭設計。

顏色部分，分別提供綠色、藍色、粉色、紅色在內四款配色，預期藉由活潑配色吸引消費市場目光。

螢幕尺寸則預期介於6.4吋至6.5吋之間，同樣支援可變式120Hz畫面更新率設計，而硬體則採用Qualcomm Snapdragon 865處理器、6GB記憶體與最高512GB儲存容量，相機規格則分別搭載1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素遠距鏡頭，視訊鏡頭則為3200萬畫素規格，並且配置4500mAh電池容量。

通訊部分則同樣支援5G連網規格，建議售價則預期再750美元區間，主要是針對喜好Galaxy S系列機種的粉絲級用戶打造，因此可能僅會在特定市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》