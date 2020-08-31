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三星將推出 可同時讓三款裝置充電的無線充電板Trio

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／取自@evleaks個人Twitter)
(圖／取自@evleaks個人Twitter)

就在蘋果傳出準備重新打造可同時幫三款裝置補充電力的無線充電板AirPower後，三星顯然也將推出旗下可同時替手機、手錶與耳機充電的的無線充電板配件。

依照@evleaks釋出圖像顯示，三星有可能會在9月1日正式揭曉Galaxy Z Fold 2時，同步宣布推出以「Trio」為名的新款無線充電板，將可同時為手機、手錶及耳機充電，並且以獨立指示燈號顯示各個裝置充電狀態。

(圖／取自@evleaks個人Twitter)
(圖／取自@evleaks個人Twitter)

實際上，2017年就有相關消息指出三星計畫推出可同時替三款裝置充電的無線充電板配件。而在IFA 2017的時候，三星透過新創培育計畫Creative Square扶植新創項目，就包含提出可同時替三個裝置充電的無線充電板設計。

沒意外的話，三星此款無線充電板將採用Qi無線充電規範設計，因此也能搭配iPhone等機種使用，但不確定是否能用於Apple Watch。

而蘋果在2017年的秋季發表會上公布AirPower時，後續卻因為設計問題遲遲無法讓這款配件上市，甚至一度傳出取消推出計畫，但近期又有傳聞表現蘋果已經找到改善方式，因此將可能在今年內推出重新設計的AirPower

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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