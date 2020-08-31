三星在英國開放消費者預先註冊Galaxy Z Fold 2 售價維持1999美元
三星預計在9月1日進一步揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2，而目前已經在英國地區開放預先註冊，將讓對這款手機感興趣的消費者能獲取最新購機資訊。
先前三星已經揭曉Galaxy Z Fold 2具體外觀，同時也確認部分硬體規格，例如採用全新設計的外側螢幕，內部則換成開孔設計的可凹折螢幕。而市場傳聞更進一步透露這款新機將採用4500mAh電池電量，並且採用Qualcomm Snapdragon 865+處理器、12GB記憶體與256GB儲存容量等。
另外，此款新機建議售價預期維持與前一代Galaxy Fold價格，將以1999美元 (1799英鎊)價格對外銷售。
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Galaxy Z Fold 2主要硬體如下：
●處理器：Qualcomm Snapdragon 865+
●作業系統：Android 10
●外部螢幕：6.2吋Super AMOLED (Infinity Flex)螢幕，解析度為2260×816，支援HDR 10+與藍光過濾功能
●內部螢幕：7.6吋Dynamic AMOLED (Infinity-O)螢幕，解析度為2208x1768，支援120Hz畫面更新率
●記憶體：12GB LPDDR5x記憶體
●儲存容量：256GB UFS 3.1
●電池容量：4500mAh，支援快充、無線充電與反向無線充電
●視訊鏡頭：1000萬畫素、1.22μm畫素面積、f/2.2光圈
●主相機：1200萬畫素廣角鏡頭 (1.8μm、f/1.8光圈、相位對焦、光學防震)、1200萬畫素超廣角鏡頭 (1.12μm、f/2.2光圈)、1200萬畫素長焦鏡頭 (1.0μm、f/2.4光圈)
●尺寸：159.2 × 128.2 × 6.9 mm
●重量：279公克
配色：神祕黑、神祕銅，另外將推出Thom Browne Edition限量聯名款
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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