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和先前爆料一致！iPhone 12系列手機機型、代號、電池容量全被po上網
雖然美國 Apple 公司已經宣布「今年新 iPhone 12 晚幾周發布」，不過在 8 月即將結束前 iPhone 12 系列電池訊息已經在中國全部入網備案。今年四款不同的新 iPhone，分別叫做 iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。
A2471：iPhone 12，5.4 吋，2227mAh
A2431：iPhone 12 Max，6.1 吋，2775mAh
A2479：iPhone 12 Pro，6.1 吋，2815mAh
A2466：iPhone 12 Pro Max，6.7 吋，3687mAh
根據目前的爆料，iPhone 12、iPhone 12 Max 都會配備 4GB LPDDR4X 記憶體、64 / 128 / 256GB 容量、5P+7P 1200 萬像素後置雙攝 (單 OIS)，可能都會有 4G / 5G 版。iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 則是 6GB LPDDR4X 記憶體、128 / 256 / 512GB 和 64 / 256 / 512GB 容量、5P+6P+7P 1200 萬像素後置三相機系統 (雙 OIS)，標配 5G，均支援 120Hz 螢幕刷新率。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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