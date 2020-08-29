和先前爆料一致！iPhone 12系列手機機型、代號、電池容量全被po上網

iPhone 12 的外型、尺寸已經傳得差不多了，八九不離十就是保持瀏海螢幕、改成平整的邊角，以及有三個尺寸。但大家都很期待會有的 120Hz 更新率，目前則還是眾說紛紜。先前曾有多次蘋果神準爆料的知名爆料達人 Jon Prosser，釋出了他拿到 iPhone 12 Pro Max 測試機的動手玩影片，畫面顯示出可選擇「開啟高更新率」與「開啟自動調整更新率」選項；消息一出，瞬間讓果粉表示超期待！

2020-08-27 15:17