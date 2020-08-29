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螢幕可左右旋轉！LG代號「Wing」手機實際亮相
今年傳出LG可能推出可讓上層螢幕以左右形式旋轉，同時代號為「Wing」的雙螢幕手機消息後，Android Authority網站則是釋出疑似實機使用影片。
在影片中，可以看見這款手機被架在車上當做導航設備使用，其中可以看見上層螢幕維持垂直顯示，並且顯示導航路線與行進路口指示，而維持橫向固定的下層螢幕則顯示當前播放音樂，或是來電資訊。從使用體驗來看，LG顯然準備讓第二螢幕能有更多元應用。
就消息表示，此款代號「Wing」的手機採用6.8吋螢幕，而位於下層的螢幕尺寸則是4吋，同時內建處理器可能是Snapdragon 765或Snapdragon 765G規格，但具體機身厚度目前還無法確認。
LG有可能會在近期內對外公布此款手機，但不確定是否會選在IFA 2020期間亮相。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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