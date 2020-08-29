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小米公布旗下第三代螢幕下鏡頭設計方案 強調可保留完整畫素表現
在中興即將推出採用螢幕下鏡頭設計的AXON 20 5G，去年就展示旗下螢幕下鏡頭設計方案的小米，稍早更宣布已經打造第三代螢幕下鏡頭設計技術，並且預告將在明年開始進入量產。
依照小米說明，目前坊間常見的鏡頭下鏡頭設計，多半透過犧牲鏡頭整體畫素表現，藉此實現將鏡頭隱藏在螢幕底下的設計，平均每四個畫素就僅會保留一個畫素用於成像，其餘三個畫素則是用於改變顯示結構，以便達成透光效果，意味1200萬畫素的鏡頭，最後實際成像僅有300萬畫素。
而小米第三代螢幕下鏡頭設計方案，則是以保留所有鏡頭畫素為前提，透過改變畫素排列方式，讓光線能透過各個畫素間的排列空隙，並且透過鏡頭在感光元件成像，讓螢幕可以維持相同顯示亮度、色準與顯示色域，同時螢幕下鏡頭也能保留原始有效畫素。
同時為了實現這樣的設計，小米也表示在電路設計重新作了設計，藉此增加鏡頭透光率，並且針對相機背後的軟體演算法重新作了調整，確保拍攝影像清晰與色彩正確。
至於選擇在中興即將公布新款AXON 20 5G之前，大肆宣傳本身的螢幕下鏡頭設計方案，小米自然也是希望能透過對比來凸顯本身技術優勢所在。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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