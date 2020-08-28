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就是傳聞中的Xperia 5 II？Sony確認將在9月17日揭曉新機

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony Mobile稍早確認將在9月17日以線上活動形式揭曉新機，沒意外的話，預期就是去年在IFA 2019期間揭曉的Xperia 5更新版本，並且將以Xperia 5 II為稱。

其實近期已經有不少關於Xperia 5 II的傳聞出現，甚至在近期傳聞更透露新機維持三組鏡頭的主相機模組設計，但並未像Xperia 1 II搭載3D ToF鏡頭，同時機身也一樣採用小尺寸設計。

而在稍早@evleaks所透露影像，更指出此款新機維持搭載與蔡司合作鏡頭模組設計，因此背面主相機依然標示「Zeiss T*」標誌，但側面按鍵除了音量按鍵、電源按鍵與相機快門鍵，另外增加一組按鍵設計，不確定是否比照Xperia 1 II將指紋辨識器與電源按鍵整合，並且額外針對錄影需求增加一組快速啟動按鍵，或是恢復更早之前將指紋辨識器與電源按鍵分開的設計，另外增加的按鍵實際上就是電源鍵。

硬體規格沒意外的話，應該也會搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，同時也可能恢復採用3.5mm耳機孔。

具體細節依然要等Sony Mobile正式對外揭曉，線上活動預計會在台灣時間9月17日下午3點舉辦。

(圖／取自@evleakes)
(圖／取自@evleakes)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三鏡頭 Xperia Sony

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