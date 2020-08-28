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Galaxy Z Fold 2將在台灣時間9月1日晚間10點 揭曉具體細節

聯合新聞網 / 楊又肇

三星日前已經預告將在9月1日推出Galaxy Z Fold 2，而稍早更確認在美國東岸時間9月1日上午10點公布這款螢幕可凹折手機具體細節，同樣會以線上活動形式呈現。

而就先前說法，三星也已經確認將會儘快在台引進這款手機，因此台灣地區消費者應該也能在近期內準備預購。

此外，三星也確定Galaxy Z Fold 2將會再次與紐約時尚品牌Thom Browne合作推出限量款手機，同時也會推出採用Thom Browne品牌配色的Galaxy Buds Live，以及新款Galaxy Watch 3，另外也會推出採用相同配色設計的保護殼與手錶錶帶配件。

依照先前消息顯示，Galaxy Z Fold 2整機重量為279公克，折合時的體積為159.2 x 68 x 16.8 mm，而攤開時體積則是159.2 x 128.2 x 6.9 mm。

其中，外側採用的6.23吋螢幕採用Infinity-O Display形式設計，並且採用解析度為HD+的Super AMOLED面板，顯示比例為25：9，支援60Hz畫面更新率與HDR10+。而內側可凹折螢幕攤開後則是7.6吋規格，採用解析度為FHD+的Dynamic AMOLED 2X面板，顯示比例為5：4，同樣採用Infinity-O Display形式設計，並且支援最高120Hz畫面更新率，同樣支援HDR10+。

而記憶體則採用12GB LPDDR5規格，儲存容量則是256GB，電池容量為4500mAh，分別對應25W閃電快充，以及11W無線閃充，另外也支援反向無線充電，指紋辨識器則同樣配置在機身側面，並未在螢幕加入指紋辨識功能。

相機部分，外部或內部視訊鏡頭均為1000萬畫素、f/2.2光圈規格，但未加入Dual Pixel雙畫素對焦功能，背面主相機則分別搭載1200萬畫素、f/1.8光圈與光學防震設計的廣角鏡頭，以及1200萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，另外配置同為1200萬畫素、f/2.4光圈設計的遠距鏡頭。

至於連網功能部分，Galaxy Z Fold 2同樣支援6GHz以下頻段與毫米波頻段設計的5G連網功能，但實際支援頻段還是會依照各地區上市版本而異。

在使用部分，Galaxy Z Fold 2維持與前一代機種相同凹折方式，但進一步強化轉軸結構，並且透過內部刷毛減少灰塵等異物滲入機身，同時也讓螢幕折合後的空隙變小。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 Galaxy Z Fold 三星 可折螢幕手機

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