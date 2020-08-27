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iPhone 12測試機影片流出！確定有120Hz螢幕更新率、LiDAR 鏡頭？

聯合新聞網 / 電獺少女

Jon Prosser 發的，感覺可信度更高 XD

iPhone 12 的外型、尺寸已經傳得差不多了，八九不離十就是保持瀏海螢幕、改成平整的邊角，以及有三個尺寸。但大家都很期待會有的 120Hz 更新率，目前則還是眾說紛紜。先前曾有多次蘋果神準爆料的知名爆料達人 Jon Prosser，釋出了他拿到 iPhone 12 Pro Max 測試機的動手玩影片，畫面顯示出可選擇「開啟高更新率」與「開啟自動調整更新率」選項；消息一出，瞬間讓果粉表示超期待！

除了 Jon Prosser，科技部落客EveryApplePro 也表示他取得了 iPhone 12 Pro Max 的翻拍照，照片呈現出的「開啟高更新率」選項，和 Jon Prosser 的釋出影片也是可以吻合的，也加強了 120Hz 一說的可信度。但 Jon Prosser 也表示，在他取得的不只一支 iPhone 12 Pro 測試機中，並不是所有手機都有開啟高更新率的選項，滿可能代表蘋果正在積極測試中，想辦法讓 iPhone 12 Pro 可以搭載到 120Hz 螢幕。如果成功搭載，極有可能是 iPhone 12 搭載 60Hz 螢幕、iPhone 12 Pro 搭載 120Hz 螢幕

除了螢幕更新率，Jon Prosser 還開啟了測試機中的相機設定頁面，就看見了「開啟 LiDAR」的選項，證實 iPhone 12 Pro Max 搭載了 LiDAR 光學掃描儀，可以協助偵測物體和自動對焦。同時 Jon Prosser 也表示，因為螢幕邊框變得更窄，所以相較之下瀏海感覺沒以前那麼大了。如果 Pro 才有 120Hz 螢幕，那這個錢勢必要花下去啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

LiDAR 120Hz iPhone 12 蘋果

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