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Sony在日本推出Xperia 8 Lite 外型、規格幾乎與Xperia 8相同

聯合新聞網 / 楊又肇

去年在日本市場推出的Xpeira 8，稍早由Sony Mobile宣布推出更新版本，並且以Xperia 8 Lite為稱。

不過，相比去年推出的Xperia 8，此次推出的Xperia 8 Lite其實並沒有太大差異，同樣搭載6吋1080P+解析度LCD螢幕、搭載Snapdragon 630處理器、4GB記憶體、64GB儲存容量，相機部分同樣搭載800萬畫素視訊鏡頭、1200萬畫素主鏡頭與800萬畫素副鏡頭。

差異部分，則包含Xperia 8 Lite僅提供黑、白兩種配色，並且採用大一點的2870mAh電池容量，而去年推出的Xperia 8則僅搭載2760mAh電池容量，但是額外提供橘色與水藍色款式選項。

至於外觀設計，Xperia 8 Lite與Xperia 8幾乎相同，就連鏡頭設計也幾乎相同，並且均保留3.5mm耳機孔與側面與電源按鍵整合的指紋辨識器。

建議售價部分，Xperia 8 Lite將以29800日圓價格於9月1日銷售，而Sony Mobile推行此款新機，主要是為了搭配包含IIJmio、mineo、nuromobile在內以MVNO形式使用的電信服務，並且搭配更多SIM-Free方案銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 Sony Xperia

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