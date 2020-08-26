21990元起！華碩揭曉ZenFone 7系列 再次主打可180度翻轉鏡頭設計

華碩今日 (8/26)正式宣佈推出ZenFone 7系列，分別區分標準款ZenFone 7，以及進階款的ZenFone 7 Pro，並且確認從即日起開放銷售。

相較去年的ZenFone 6，華碩今年在ZenFone 7採雙機規格設計，分別區分標準款ZenFone 7，以及進階款的ZenFone 7 Pro，分別推出宇曜黑、煥彩白兩款配色。

兩款機種均採用6.67吋螢幕，同時也均搭載可180度上掀的主相機鏡頭，而鏡頭數量也額外增加一組長焦鏡頭，讓鏡頭數量增加至三組，整體外觀部分並沒有差別。不過，兩者主要差異在於ZenFone 7採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，ZenFone 7 Pro則採用Snapdragon 865+處理器，同時只有ZenFone 7 Pro在廣角鏡頭與長焦鏡頭搭載光學防震設計，並且搭載256GB儲存容量。

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動眼看／區分兩種規格的ZenFone 7，依然把重點放在可180度上掀鏡頭模組

至於指紋辨識部分，則是與電源按鍵整合，並且搭載可自動不同操作定義的智慧按鍵功能，讓使用者能透過快速連按，或是長按方式啟動不同app，甚至指定特定功能操作。

ZenFone 7系列採用6.67吋三星AMOLED面板，並且支援90Hz畫面更新率、1毫秒反應速度、直流電控光，以及對應200Hz觸控識別率、Delta-E小於1的顏色呈現效果，同時對應110% DCI-P3廣色域表現、最高1000nits亮度表現，甚至在戶外也能對應700nits亮度表現。

內建電池部分則維持採用5000mAh電量設計，基本上與ZenFone 6一樣，支援QC 4.0、30W快充，但進一步增加電池充電保護、慢速充電，以及可加上鬧鐘功能的排程充電設計，盡可能降低快充對手機電池使用壽命造成影響。相比去年推出的ZenFone 6，將相同5000mAh電池充滿60%，ZenFone 7僅需34分鐘，並且可在93分鐘內將電池完全充滿，而Zenfone 6則分別需要花費57分鐘與154分鐘。

而此次採用相機模組同樣以液態金屬打造，並且對應180上掀、不同拍攝角度，同時也能當做視訊鏡頭使用，不過此次差異除了採用調整精度達0.5度的新款步進馬達設計，更另外加入遠焦鏡頭設計。

此次廣角鏡頭採用Sony IMX68感光元件，對應6400萬畫素、f/1.8光圈、1.6μm畫素尺寸，並且支援光學防震。而超廣角鏡頭則採用Sony IMX 363感光元件、1200萬畫素、1.4μm畫素尺寸與雙像素對焦功能，新增加的遠距鏡頭則採用800萬畫素、3倍光學變焦與光學防震設計，最遠可對應12倍變焦效果。

錄影功能則支援8K 30fps格式，並且對應電子防塵效果，以及在不同鏡頭切換時確保操作流暢，另外也能藉由內建三組麥克風進行指向收音，讓聲音表現更具立體感，另外使用者也能透過專業攝影模式以進階功能記錄影片，在錄影過程也能藉由超廣角鏡頭記錄4K畫質影片。

建議售價部分，標準款ZenFone 7搭載6GB記憶體、128GB儲存容量版本將以新台幣21990元銷售，搭載8GB記憶體、128GB儲存容量版本則以新台幣23990元價格銷售，至於進階款ZenFone 7 Pro僅提供8GB記憶體與256GB儲存容量，建議售價為新台幣27990元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》