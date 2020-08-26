ZenFone 7兩種規格差異卻不明顯？重點依然放在可180度上掀鏡頭模組

在先前預告，同時也有不少實機影像提前曝光後，華碩終於揭曉同樣採用180度可上掀鏡頭設計的ZenFone 7，並且確認區分為標準設計的ZenFone 7，以及進一步在硬體規格做提昇的ZenFone 7 Pro。

兩種款式規格差異並不算明顯

不過，相較去年推出的ZenFone 6僅提供單一款式，此次推出的ZenFone 7系列則是回歸ZenFone 5系列設計模式，在Pro款式採用與標準設計完全相同外觀設計，僅在處理器及鏡頭規格有明顯差異，其他無論在手機尺寸、螢幕設計，以及操作功能都沒有差異。

▲維持真正全尺寸螢幕設計

就華碩手機產品營運部門業務暨行銷處長張舜翔表示，此次ZenFone 7系列設計依然鎖定手機攝影愛好者，並且持續加強180度可翻轉鏡頭模組使用體驗，而此次手機規格差異主要放在處理器與鏡頭，除了因為目前的5G網路手機考量散熱、電池容量等情況，使得手機尺寸會在一定大小以上，另一方面也因為使用大尺寸螢幕的人數越來越多，因此選擇讓ZenFone 7兩種款式均採用6.67吋螢幕設計。

硬體規格部分，ZenFone 7系列採用6.67吋三星AMOLED面板，並且支援90Hz畫面更新率、1毫秒反應速度、直流電控光，以及對應200Hz觸控識別率、Delta-E小於1的顏色呈現效果，同時對應110% DCI-P3廣色域表現、最高1000nits亮度表現，甚至在戶外也能對應700nits亮度表現。

▲採用6.67吋三星AMOLED面板

內建電池部分則維持採用5000mAh電量設計，基本上與ZenFone 6一樣，支援QC 4.0、30W快充，但進一步增加電池充電保護、慢速充電，以及可加上鬧鐘功能的排程充電設計，盡可能降低快充對手機電池使用壽命造成影響。相比去年推出的ZenFone 6，將相同5000mAh電池充滿60%，ZenFone 7僅需34分鐘，並且可在93分鐘內將電池完全充滿，而Zenfone 6則分別需要花費57分鐘與154分鐘。

在標準款ZenFone 7採用的是Qualcomm Snapdragon 865處理器，而ZenFone 7 Pro則採用Snapdragon 865+處理器，其他差異則在於背面廣角鏡頭及遠焦鏡頭是否搭載光學防震設計，其餘硬體規格與操作體驗則大致相同，螢幕尺寸也均採用6.67吋設計，並且基於採用可180度上掀的主相機鏡頭，使得螢幕能以真正全尺寸形式呈現。

▲ZenFone 7

顏色部分，ZenFone 7系列分別推出宇曜黑、煥彩白兩款配色，同時搭載LPDDR5規格的8GB記憶體，其中ZenFone 7 Pro搭載256GB儲存容量，ZenFone 7則搭載128GB儲存容量，兩者均採用UFS 3.1規格。

而在盒裝部分，此次華碩會在ZenFone 7系列同時提供透明硬質保護殼，以及USB-C對USB-C連接線，並且附上對應30W快充的USB-C充電器，另外也會推出硬質保護殼，其中更提供鎖扣設計，避免180度上掀鏡頭因為外力而翻掀，進而發生碰撞損傷情況。

▲區分宇曜黑、煥彩白兩款配色

▲此次ZenFone 7盒裝內容

▲ZenFone 7 Pro實際盒裝

▲ZenFone 7 Pro實際盒裝包含手機、透明保護殼、具備鏡頭鎖扣的硬質保護殼，以及30W USB-C充電器與USB-C對USB-C連接線

▲ZenFone 7 Pro實際裝上模樣

▲將鏡頭鎖扣扣上，就能避免鏡頭因為外力造成不正常開啟

在180度可上掀相機模組基礎強化

而此次採用相機模組同樣以液態金屬打造，並且對應180上掀、不同拍攝角度，同時也能當做視訊鏡頭使用，不過此次差異除了採用調整精度達0.5度的新款步進馬達設計，更另外加入遠焦鏡頭設計。

由於增加鏡頭數量，因此華碩此次也採用軟質電路板設計，藉此在主相機模組內容納110道訊號線路，相比去年推出的ZenFone 6採用49道訊號線路，明顯增加不少。

▲從去年推出ZenFone 6就採用的180度可上掀主相機模組

其中，此次廣角鏡頭採用Sony IMX68感光元件，對應6400萬畫素、f/1.8光圈、1.6μm畫素尺寸，並且支援光學防震。

而超廣角鏡頭則採用Sony IMX 363感光元件、1200萬畫素、1.4μm畫素尺寸與雙像素對焦功能，新增加的遠距鏡頭則採用800萬畫素、3倍光學變焦與光學防震設計，最遠可對應12倍變焦效果。

▲上掀主相機模組依然以液態金屬打造，確保其輕量且穩固特性

▲此次在上掀主相機模組增加為三組鏡頭

▲ZenFone 7 Pro的上掀鏡頭在廣角、遠距鏡頭均搭載四軸光學防震設計

至於錄影功能則支援8K 30fps格式，並且對應電子防塵效果，以及在不同鏡頭切換時確保操作流暢，另外也能藉由內建三組麥克風進行指向收音，讓聲音表現更具立體感，另外使用者也能透過專業攝影模式以進階功能記錄影片，在錄影過程也能藉由超廣角鏡頭記錄4K畫質影片。

由於去年在ZenFone 6首度採用可180度上掀的鏡頭模組設計受到不少支持，因此華碩在今年推出的ZenFone 7系列也延續此項設計，並且讓相機同樣可透過手動方式調整上掀角度，甚至更在此次讓微調角度可細至0.5度，藉此讓鏡頭能對應更多拍攝角度，同時也增加更多預設上掀角度選項，讓使用者能直接點按切換不同設定上掀角度。

拍攝功能應用部分，可180度上掀鏡頭模組的廣角鏡頭與超廣角鏡頭均對應自動拍攝橫向或直向的全景圖，同時也對應自動動態追焦錄影功能。

▲此次上掀鏡頭採用不少更新

▲增加更多預設上掀角度選項，讓使用者能直接點按切換不同設定上掀角度

為了確保上掀鏡頭使用安全，華碩此次同樣確保Zenfone 7的上掀鏡頭可對應20萬次上掀作動次數，以每天開啟上掀100次作計算，約可對應5年使用時間。

這次除了透過手機內部加速感應器判斷手機是否處於掉落狀態，使鏡頭可快速自動闔上，避免造成損傷，同時也在機身搭載角度偵測元件，一旦發現手機鏡頭有不正常掀起時，就會自動確保相機鏡頭會維持在正常位置。

▲配合動態感測元件與角度識別功能，藉此判斷鏡頭是否有不正常開啟

▲上掀鏡頭可對應20萬次上掀作動次數，以每天開啟上掀100次作計算，約可對應5年使用時間

▲由於採用可上掀、角度可調設計的主相機模組，因此能實現這樣的特殊拍攝角度使用模式

軟體同樣進行升級

在作業系統部分，ZenFone 7系列同樣採用Android 10作業系統設計，而華碩強調從底層部分調整軟體框架，藉此讓開機速度、相機啟動速度等操作需求大幅提昇，同時也針對6.67吋螢幕打造可單手操作的介面設計，而在佈景主題部分也加入4種字型、8種佈景主題配色，以及4種app圖示設計，就連關機介面也有4種選擇。

另外，此次在ZenFone 7系列採用同時整合指紋辨識，以及快速操作功能的側邊電源按鍵，讓使用者能透過連續壓按兩次，或是配合長按操作模式，藉此對應特定app快速啟動，另外也能指定對應啟動特定操作功能，例如呼叫Google Assistant、開關Wi-Fi、啟動相機功能，甚至開啟Chrome新分頁進行瀏覽等操作。

▲採用同時整合指紋辨識，以及快速操作功能的側邊電源按鍵

▲ZenFone 7系列

▲單手操作的介面設計

▲透過連續壓按兩次，或是配合長按操作模式，藉此對應特定app快速啟動，另外也能指定對應啟動特定操作功能，例如呼叫Google Assistant、開關Wi-Fi、啟動相機功能，甚至開啟Chrome新分頁進行瀏覽等操作

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》