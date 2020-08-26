華碩ZenFone7要來啦！PChome「神秘宣傳圖」曝兩大規格、開賣時間

華碩ZenFone7要來啦！華碩最新5G旗艦機ZenFone 7即將今日（26日）下午兩點舉辦線上發表會，而在PChome的華碩賣場，早就悄悄將ZenFone7上架了，雖然只放上一張有「三個圈和一個7」的神秘宣傳圖，但似乎透露出兩大規格重點，文宣內也暗示了「開賣時間」。

華碩最新5G旗艦機ZenFone 7在PChome悄悄上架，卻只放上一張有「三個圈和一個7」的神秘宣傳圖，小編幽默寫到，「保密防諜人人有責，我被規定只能曝光這張圖，其他相關資訊請上網研究做功課，然後就會覺得這暗示也太直白」。

根據網路上盛傳的消息，再對比「神秘宣傳圖」，「三個圓圈」代表的極有可能是升級的「三鏡頭相機」，而下面有倒影的「數字7」則意味著延續ZenFone 6超酷炫的180度翻轉鏡頭設計，可見相機除了維持過往優勢外，鏡頭部分也有所升級。

文宣中也透露出大家最期待的「開賣時間」，華碩的線上發表會即將在今天（26日）下午2點舉行，而「等華碩主管上台喊出價格跟方案之後，就會把賣場打開來了」。然而小編也提醒，因為PChome系統有保護時間，所以賣場不會馬上出現，早就等在螢幕前搶購的民眾可能需要多刷新幾次。

小編更加碼透露，「預購早鳥方案聽說很甜美，但我不能說。認真的數量有限，猶豫太久就抱歉怕沒貨賣了。」對新機有興趣的民眾記得鎖定下午兩點的線上發布會。

整理網路上透露的資訊，ZenFone 7預計推出兩款機型，分別為 ZenFone 7、ZenFone 7 Pro，售價可能分別為21,990元和27,990 元，從 NCC 認證文件也能得知，手機本身配備16GB RAM 和512GB儲存空間，內建5000mAh大容量電池且支援 30W 有線快充。並且升級為三鏡頭，主相機將由 6,400 萬畫素主鏡頭（Sony IMX686）+ 1,200 萬畫素副鏡頭（Sony IMX363）+ ToF 感測器所組成。