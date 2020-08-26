Apple輸入法超難用為何不改善？ 網突破「盲點」：別指望

同時使用過Apple手機與電腦的民眾，是否會覺得Apple的輸入法比Android和Windows系統還難用呢？近日有網友在ptt上問「Apple為什麼一直不改善輸入法」，引起網友討論Apple輸入法的缺點，而就有網友點出，Apple之所以不重視台灣常用的「注音輸入法」，是因為台灣的市場太小。

網友在PTT的iOS板抱怨，「iOS注音輸入法落後對手Android陣營幾百公里已經不是新聞，Apple卻好像完全沒有要加強的意思。mac輸入法其實也蠻爛的，學習能力差，常常碰到常用詞卻沒有在詞庫，這方面windows的新注音也是屌打mac內建注音。」所以原po只好用第三方鍵盤，但卻會遇到耗電、bug等問題，讓原po苦惱問，「是Apple覺得不用改，消費者也會買單嗎？」

有許多網友也認同原po，「Apple字庫是真的蠻爛的」、「輸入法糞到我下一台一定換回安卓，超無言」、「Mac連切換輸入法都很鳥」，至於網友認為難用的點，不外乎選字差，以及鍵盤配置容易誤按，例如，「骨、衣明明都是常用字，但都要找很久」、「搞不懂媽媽一直變成嬤嬤是三小」、「鞥鞥鞥鞥鞥鞥鞥真的感同身受」。

但也有網友為iOS說話，「要改善什麼？我覺得很好用啊」、「你的大家沒你想像的多，個人覺得蠻喜歡的」、「Mac內建注音可能不怎樣，但iOS注音還ok吧」。尤其許多使用iOS的網友都推薦「動態鍵盤」，「iOS動態鍵盤好用啊」、「動態鍵盤習慣後打字還比其他的快」、「動態鍵盤用好幾年覺得方便」。

至於原po抱怨為何Apple不改善注音輸入，有許多網友點出真相，「注音輸入法市場小啊，就台灣人在用」、「因為使用注音符號拼音的用戶很少吧？所以那不會是優先改善事項」、「老實說這幾年注音在哪都停滯了，他們頂多開發中國的輸入法」。