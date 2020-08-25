iOS 14再次明示 iPhone 12 Pro螢幕擁有120Hz刷新率

今年 iPhone 12 除了支援第五代行動通訊 5G 技術外，還有可能將手機螢幕刷新率提升到和 iPad Pro 一樣的 120Hz。最早在 iOS 14 第一個 beta 測試版就中發現了「限制幀率」選項，在本週發布的 iOS 14 Beta 5 版中又在 iPhone 11 Pro 中看到了將幀率限制在 60Hz 選項。

iOS 14 暗示 iPhone 12 配 120Hz 螢幕

某些 iPhone 機型在更新到 iOS 14 beta 測試版後，在「輔助使用>動態效果」裡多了一個「Limit Frame Rate」限制幀率的選項。如果沒有在 iOS 14 正式版發布前取消這個選項，自然增加了今年新 iPhone 12 擁有 120Hz 螢幕的可能性。

Twitter user @abjornx, noticed an option to limit the frame rate to 60Hz on his iPhone 11 Pro after updating his iPhone to iOS 14 Beta 5.

This possibly hints that we could see a 120Hz display on this years iPhone 12 Pro models. pic.twitter.com/bhdHASh4qO — iAppleTimes (@iAppleTimes) August 21, 2020

目前市售手機螢幕更新率主要有 60Hz、90Hz 和 120Hz 三種 ，螢幕刷新率的提高帶來最顯著的效果就是畫面流暢度。雖然在日常使用上可能不易察覺出螢幕差異，但在某些對螢幕偵率要求較高的遊戲上，就能感受到流暢體驗。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》