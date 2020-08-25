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iOS 14再次明示 iPhone 12 Pro螢幕擁有120Hz刷新率

聯合新聞網 / 愛瘋日報

今年 iPhone 12 除了支援第五代行動通訊 5G 技術外，還有可能將手機螢幕刷新率提升到和 iPad Pro 一樣的 120Hz。最早在 iOS 14 第一個 beta 測試版就中發現了「限制幀率」選項，在本週發布的 iOS 14 Beta 5 版中又在 iPhone 11 Pro 中看到了將幀率限制在 60Hz 選項。

iOS 14 暗示 iPhone 12 配 120Hz 螢幕

某些 iPhone 機型在更新到 iOS 14 beta 測試版後，在「輔助使用>動態效果」裡多了一個「Limit Frame Rate」限制幀率的選項。如果沒有在 iOS 14 正式版發布前取消這個選項，自然增加了今年新 iPhone 12 擁有 120Hz 螢幕的可能性。

目前市售手機螢幕更新率主要有 60Hz、90Hz 和 120Hz 三種 ，螢幕刷新率的提高帶來最顯著的效果就是畫面流暢度。雖然在日常使用上可能不易察覺出螢幕差異，但在某些對螢幕偵率要求較高的遊戲上，就能感受到流暢體驗。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

120Hz iPhone 12 iOS 14 iPhone 11 螢幕

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