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又外洩！Google Pixel 4a 5G和Pixel 5規格、設計全都露

聯合新聞網 / INSIDE
Photo via XDA
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Pixel 4a 5GPixel 5 又有新爆料！這次有實機照片以及更詳細的硬體規格。

一名網友在 Reddit 論壇上爆料 Google 尚未發表的新機 Pixel 4a 5G 以及 Pixel 5 的外觀照以及螢幕截圖、硬體規格等資訊，不過又隨即刪文，然而內文和圖片已經被備份下來。

在上圖中，可以看到這名 Reddit 網友貼出一支黑色的 Google Pixel 5 以及一支白色的 Pixel 4a 5G 的背面照。而在貼文中，這名網友還透露了兩者的硬體規格：

Pixel 5

電池容量：4000mAh

後相機：1600 萬畫素 Sony IMX481 0.5 倍廣角鏡、Sony IMX363 1220 萬畫素主相機

前相機：Sony IMX355 800 萬畫素相機

核心：高通驍龍 765G

RAM：8GB

螢幕重新整理頻率：90Hz

背面機殼為塑膠

背面實體指紋感應器

沒有 3.5mm 耳機孔

Pixel 4a 5G

電池容量：3800mAh

後相機：Sony IMX481 1600 萬畫素 0.5 倍廣角鏡頭、Sony IMX363 1220 萬畫素主相機

前相機：Sony IMX533 800 萬畫素相機

核心：高通驍龍 765G

RAM：6GB

螢幕重新整理頻率：60Hz

背面實體指紋感應器

有 3.5 mm 耳機孔

另外該爆料發文還附上 AndroBench 截圖，儲存裝置資訊為 UFS 2.1 的快閃儲存，另外一張截圖則有電池資訊顯示 4000mAh 的電池容量。

這名網友的爆料雖然真實性未知，但和目前 Android Central@OnLeaks91Mobiles、各方傳出的外觀綜合訊息比較起來有多處符合。

Google 目前沒有對新機透露太多細節，不過已證實的銷售計畫包括 Pixel 4a 5G 的售價預定為 499 美元，並且 Pixel 4a 5G 和 Pixel 5 都會在美國、英國、加拿大、愛爾蘭、法國、德國、日本、澳洲以及台灣上市。而根據過去經驗 Google 大約會在 10 月初發表 Pixel 新手機，並在 10 月底左右發售。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Reddit 快閃 Pixel 4a Pixel 5 5G Google

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