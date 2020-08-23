疑似Pixel 5實機宣傳圖像曝光 採雙鏡頭、背面指紋辨識器設計

傳聞Google將會提前至9月底揭曉Pixel 5，以及加入5G連網功能的Pixel 4a (5G)之後，網路上也開始出現疑似Pixel 5實際外觀圖像，其中顯示Pixel 5將延續先前雙鏡頭設計，同時也將恢復背面指紋辨識器設計。

由於過往Google在Pixel 3之後便強調以人工智慧及軟硬體整合技術實現的超高解像拍攝效果，藉此讓手機也能拍出清晰遠距影像，但是對於是否加入超廣角鏡頭卻似乎不怎麼在意，因此新款Pixel 5背面的雙鏡頭模組，預期應該也會是廣角與遠距鏡頭組合。

不過，Google在今年是否會改變主意，為了符合市場需求而加入超廣角鏡頭，就要看Google屆時公布結果而定。

而此次在Pixel 4a導入左上角開孔設計的螢幕，因此在Pixel 5也將延續採用相同設計，似乎也就因此讓原先在Pixel 4系列搭載應用Soli技術的Motion Sense功能消失，因此無法解由精準的臉部識別解開手機，僅能透過背面指紋辨識解鎖。

(圖／擷自pricebaba網站)

就先前說法，Motion Sense模組必須佔用較大螢幕面積，同時也讓手機增加額外耗電，甚至可能因為本身採用雷達技術，造成Pixel 4在部分國家地區銷售，因為無法順利通過其電磁通訊相關法規，導致Pixel 4後來在市場銷售表現反而不如預期，必須透過促銷等方式刺激購機，因此讓Google思考是否繼續使用此項設計。

先前市場傳聞表示，Google預期在Pixel 5採用規格相對較低的Qualcomm Snapdragon 765G處理器，藉此讓手機售價更為親民，同時也能對應足夠效能與5G連網功能。至於此次伴隨Pixel 5一同推出的Pixel 4a (5G)預期就會採用Qualcomm日前公布的Snapdragon 690處理器，同樣支援5G連網功能。

至於今年是否還會推出大尺寸螢幕設計的Pixel 5 XL？從目前消息來看的話，顯然Google將在今年以Pixel 5、Pixel 4a (5G)提供不同選擇，因此有可能就不會推出XL版本手機。

(圖／擷自pricebaba網站)

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