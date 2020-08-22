Google最快可能選在9月底 公布Pixel 5與Pixel 4a (5G)

相關消息指稱，Google有可能會在更早時間對外公布先前預告的Pixel 5，以及支援5G連網功能的Pixel 4a (5G)。

相較過往，Google通常選在10月揭曉新款Pixel手機，但今年受到新型冠狀病毒疫情影響，可能會讓發表時間提前，或許將選在9月底公布新機。

而從近期Google意外在法國地區頁面透露新款Pixel 5與Pixel 4a (5G)將於10月8日開放預購，並且將在美國、加拿大、愛爾蘭、法國、德國、日本、台灣與澳洲地區上市來看，顯然Google選在9月底或10月初揭曉新機，恰好能在一週後開放市場預購。

若比照今年推出的Pixel 4a僅提供單一款尺寸規格，接下來預計推出的Pixel 5可能也會僅提供一種尺寸規格，並且同樣採用螢幕開孔設計。而未採用Qualcomm高階旗艦處理器Snapdragon 865，可能是為了讓更多人都能使用Pixel 5手機，並且可使用5G網路連接功能。

至於Pixel 5若確定採用Snapdragon 765G處理器，意味定位更入門的Pixel 4a (5G)可能採用Qualcomm先前宣布推出的Snapdragon 690處理器，同樣加入5G連網功能。

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