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realme將在9月1日揭曉新款旗艦手機「X7」 支援120Hz畫面更新率
realme確認，將在9月1日下午2點揭曉全新realme X7系列手機，並且預告將採用120Hz畫面更新率設計的螢幕，另外也將搭載realme閃充技術，本身更對應5G連網功能。
目前還無法確認realme X7系列搭載處理器規格，但預期至少會搭載Qualcomm Snapdragon 765等級處理器，或是採用聯發科天璣800系列處理器。
而螢幕此次加入120Hz畫面更新率，顯然也計畫將高階旗艦手機採用規格，應用在更具性價比的手機產品，並且搭配閃充技術讓手機能在更短時間內補充電池電量。
此外，realme也強調此次推出新機依然強調輕薄，同時依然定位在旗下旗艦等級手機產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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