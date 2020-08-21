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「黑莓」BlackBerry品牌手機 將於2021年恢復上市
雖然TCL在今年2月下旬不再與BlackBerry合作授權製作手機產品，但BlackBerry顯然已經與新創公司OnwardMobility合作授權，藉此讓BlackBerry品牌手機能繼續在市場銷售。
依照OnwardMobility表示，目前已經取得BlackBerry品牌手機開發設計，以及銷售受權，預計最快會在2021年上半年推出新款BlackBerry品牌手機，其中將包含採用BlackBerry經典QWERTY實體按鍵設計，同時也會加入支援5G連網功能。
除此之外，OnwardMobility執行長Peter Franklin也強調將與BlackBerry緊密合作，預計將BlackBerry安全加密技術一樣應用新款手機內，並且維持BlackBerry品牌手機過往給人「安全」的印象。
而未來新款BlackBerry品牌手機依然會由富士康旗下子公司富智康代工組裝，但目前還無法確認新款BlackBerry品牌手機是否依然以Android平台打造。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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