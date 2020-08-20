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三星Galaxy Note 20 Ultra開箱：新S Pen手勢、效能實測 電池夠大但少了這一點

聯合新聞網 / T客邦

三星八月初在全球發表了 Galaxy Note 20 系列新機，月底即將正式在台上市，上市前我們取得了測試版機種，針對 Galaxy Note 20 Ultra 主打的拍照、S Pen、效能等進行快速測試。

受到疫情影響，今年全球不少手機品牌延遲發表新機，三星是其中少數按照原訂計畫推新機的品牌，上半年的 Galaxy S20 系列不僅舉辦了實體發表會，下半年的 Galaxy Note 20 系列雖然改用線上發表會形式，不過發表日期和過往差不多，台灣上市時間雖然不是第一波，但也未延遲太久，八月底就會正式在台上市，對於三星粉絲們來說應該是一件喜事。

三星 Galaxy Note 20 Ultra 5G 快速開箱

新的三星 Galaxy Note 20 Ultra 5G 外盒包裝和前幾代旗艦機採用相同的設計方式，都是黑底包裝，上面印上標誌性的元素，例如 Note 系列主打的是 S Pen，因此 Note 20 Ultra 5G 盒裝上就印上 S Pen。

包裝上的 S Pen 顏色會依照購入的機身顏色不同而異，例如我們拍攝的「星霧金」版本就搭配銅金色的 S Pen，另外還有星幻白和星幻黑兩種款式。

由於我們借到的機種非台灣上市版，因此完整盒裝內容還是要依照台灣上市版本為主，台灣上市版河內包裝會有 Note 20 Ultra 手機本體一只、透明保護套、AKG 認證 Type-C 耳機以及不同尺寸的耳塞、Type-C 充電線、充電器、退卡針以及說明書等。

旗艦等級硬體規格

硬體上，Galaxy Note 20 Ultra 5G 版配備了近乎目前旗艦機最高規格的配置，台灣上市版本為採用高通 Snapdragon 865+ 處理器，並提供 12GB RAM + 512GB ROM、128GB RAM + 256GB ROM 兩種容量版本。

不過我們借到的測試機是 Exynos 990 處理器版，透過安兔兔 v8.4.3 跑分測試結果為 519,380 分，Geekbench 5.2 測試單核分數為 887 分、多核分數為 2,396 分，分數會比可跑出 60 萬分以上的高通 Snapdragon 865+ 處理器低一些，因此如果是在台灣購機的使用者基本上不用擔心效能問題。

電池則是配備 4,500mAh 電池，續航力表現中等，比較覺得可惜是充電規格只有 25W，比起其他品牌提供超過 50W 快充或甚至是 120W 快充的速度來說就慢了些。

在網路連線方面，Galaxy Note 20 Ultra 提供 5G 網路，可支援 5G+4G 雙卡雙待，SIM 2 也可以作為 micro SD 卡槽，最高支援 1TB 記憶卡擴充，支援的台灣 5G 頻段為 n1 / n3 / n28 / n78，也就是台灣目前 5G 開台的四間電信都可搭配 Galaxy Note 20 Ultra 5G 使用。

6.9 吋超大螢幕

螢幕一直是三星主打的特色，Galaxy Note 20 Ultra 採用 6.9 吋曲面螢幕，解析度為 3088 x 1440，螢幕中央有稱為 Infinity-O 的挖孔設計，提供 60Hz 和 120Hz 螢幕更新率選擇，不過 120Hz 螢幕更新率僅在 Full HD+ 解析度下可用，若切換到 1440p 則會變更為 60Hz。

側螢幕功能依舊搭載在 Galaxy Note 20 Ultra 中，只要滑動側螢幕標籤就可以喚出側螢幕面板，除了可以設定快捷 app 之外，也可以設定 app 雙開。

新增 S Pen 操作功能

S Pen 一直是 Note 系列主打的功能，來到 Galaxy Note 20 Ultra 也不例外，這次 Note 20 Ultra 的 S Pen 位置從過往的右側改到左側，對於右撇子來說取筆跟置筆沒有過去那麼順手。

另外，由於這次的主鏡頭模組非常凸出，如果不裝保護殼的話平放在桌上使用 S Pen 書寫會一直晃來晃去，建議會將手機放在桌上寫筆記的人至少要裝上原廠附的透明保護殼，或是更厚的保護殼這樣書寫手感會比較好。

新的 S Pen 外型設計和前一代沒有太大的差異，不過升級為遠端遙控 3.0，多了不同的手勢操作讓使用者可以遠端透過 S Pen 遙控 Note 20 Ultra。不只升級遙控功能，在延遲時間也大幅降為 9ms，因此書寫時筆跡會更跟得上使用者書寫的速度，加上新增的定位功能，也可以提升書寫體驗。

▲ S Pen 筆尖直徑為 0.7mm，支援 4096 階壓力感應，寫起來手感很好。

▲ 設定裡的 S Pen 有提供多種操作選項，初次拿到手機時不妨花點時間設定成自己最順手的模式（預設畫面如上圖）。

遠端遙控 3.0 新增了五種操控動作，不論畫面停留在什麼介面上，只要抽出 S Pen，按住筆身的按鈕「左迴勾」預設對應到返回、「上迴勾」對應回到首頁、「右迴勾」對應開啟最近使用的應用程式頁面、「下迴勾」對應智慧選取、「左右來回」對應到快速截圖，也可以依照自己的使用習慣調整不同手勢對應的功能。

三鏡頭組合

Galaxy Note 20 Ultra 配備三鏡頭，分別是 1 億 800 萬畫素主鏡頭（光圈 f/1.8）、1200 萬畫素超廣角鏡頭（光圈 f/2.2）、1200 萬畫素長焦鏡頭（光圈 f/3.0），可提供 5X 光學變焦、50X 高倍變焦。

相較上半年推出的 Galaxy S20 Ultra，在主鏡頭的部分感光元件是相同的，不過超廣角鏡頭畫素略降，也不若 S20 Ultra 具備的 4X 光學變焦、10X 混合變焦、100X 高倍變焦長焦鏡頭。雖然說長焦鏡變焦範圍沒那麼遠，但對於一般拍攝來說也算夠用了。

除了調整鏡頭配置，這次對焦方式也從原本的 3D ToF 模組變成雷射對焦，這樣的好處在於大幅改善了先前 Galaxy S20 Ultra 近拍問題，對焦速度也變得快又可靠。

▲ 相機設定裡提供是否開啟 HDR、追蹤對焦等功能，也可以選擇要儲存的照片格式或是是否要開啟超廣角變形校正。

更濃郁的發色

相較於去年的 Galaxy Note 10+，這次 Galaxy Note 20 Ultra 照片顏色發色更濃郁了些，特別是在拍攝食物時，可以明顯的感覺食物的顏色變得比較鮮豔飽和，拍攝風景時如果是順光，景物顏色也會變得比看起來更飽和些，以下提供幾張主鏡頭時拍照供大家參考。

各焦段實拍照片

Galaxy Note 20 Ultra 提供 0.5x（超廣角）至 50x 變焦，在超過 20x 變焦時畫面就會出現輔助取景框，幫助使用者知道自己現在拍攝的畫面是在 1x 畫面中的哪個部分，以細節來說，0.5x、1x、5x 由於是光學變焦，因此畫質表現都還不錯，使用數位變焦的部分在 10x 變焦以內畫質還可接受，20x 以後就容易受到拍攝距離、光線影響。

更多實拍照片

▲ 左為一般模式拍攝、右為景深模式拍攝。

結論：

外型設計（4/5）：俐落的線條設計加上獨特選色，外型經典好看，惟改放左邊的 S Pen 操作稍有不便，另外，主鏡頭實在太凸出使用上需要比較小心。

硬體效能（4.5/5）：螢幕、處理器、記憶體等配置都是旗艦之選，電池容量也夠大，不過沒有夠快的快充速度這點稍嫌有些可惜。

拍照表現（4.5/5）：三鏡頭的組合加上超長焦配置，基本上可以滿足大部分拍攝需求，軟體搭配也處理得很不錯，不論是景深或夜間拍攝都很棒，不過拍照色彩稍微濃郁些，可能不是符合每個人的喜好。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 Galaxy Note 20 Ultra S Pen Type-C 5G 螢幕 電池 三鏡頭 開箱 快充

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