黑莓機回來了 5G新機搭招牌實體鍵盤2021年亮相

其實這是很古老的廣告、釣魚或詐騙手法，小弟在 2016 年就寫過「如何封鎖和刪除 iPhone 行事曆垃圾廣告」。你喜歡上一些誘人的下載XXX、破解XXX、免錢XXX網站，就會彈出類似如下圖的視窗，然後你又不查就點下「訂閱」，自然上面那些廣告、詐騙通知就加入你的行事曆裡，三不五時彈出來通知想把你引導到釣魚網站割肉。

2020-08-18 14:01