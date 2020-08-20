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黑莓機回來了 5G新機搭招牌實體鍵盤2021年亮相
曾在手機市場占有一席之地的黑莓公司（BlackBerry）計劃2021年推出新款5G智慧型手機，根據昨天曝光的協議，這款新機將搭載黑莓招牌的實體鍵盤。
法新社報導，加拿大電信及行動裝置製造商黑莓在聯合聲明中說，德州新創公司OnwardMobility將與台灣科技大廠鴻海集團子公司富智康合作，生產搭載安卓（Android）作業系統和5G網路的黑莓機。
黑莓今年初宣布，與中國TCL集團的合約今年8月底到期後，將不再獲得授權設計、生產及銷售黑莓品牌手機。
根據聲明，這款新機將在歐洲和北美率先亮相，目標客群鎖定與日俱增的遠端工作者。
OnwardMobility執行長佛蘭克林（Peter Franklin）說：「企業專業人士渴求一個安全的5G裝置，能夠賦予生產力卻不犧牲用戶體驗。」
「而黑莓品牌的智慧型手機向來以保護通訊、隱私和數據聞名。」
佛蘭克林還說，黑莓這回將「推出搭載實體鍵盤的5G安卓新機」。
10年前，搭載實體鍵盤的黑莓機曾在全球智慧型手機市場獨占鰲頭，之後逐漸殞落，市占率幾乎降為零。
隨著搭載觸控螢幕的蘋果（Apple）iPhone和安卓新機崛起，黑莓不得不放棄智慧型手機市場，聚焦軟體和服務。
根據昨天公布的協議，黑莓授權OnwardMobility研發、策劃與行銷這款5G智慧型手機；富智康將負責設計與生產。
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