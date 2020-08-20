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OPPO提出新混合光學變焦技術 讓手機拍得更遠、更清晰

聯合新聞網 / 楊又肇
等效焦距135mm實際拍攝結果，右邊採用新混合光學變焦技術
等效焦距135mm實際拍攝結果，右邊採用新混合光學變焦技術

2019年提出可應用於手機的10倍混合光學變焦技術後，OPPO近期再次宣布推出全新以階梯式潛望變焦結構打造的混合光學變焦技術，其中藉由大尺寸感光元件與全新演算法設計，讓相機在終場焦段的拍攝表現進一步提昇，同時也能藉由精簡佔用空間讓手機厚度得以控制，或是容納更多電池容量。

OPPO新混合光學變焦技術模組結構
OPPO新混合光學變焦技術模組結構

依照OPPO說明，新一代混合光學變焦技術採用三群潛望變焦鏡片組，總計透過7片鏡片相互改變焦距，產生等效焦距在85mm-135mm之間的光學變焦效果，另外也能藉由f/3.3及f/4.4光圈搭配大尺寸感光元件，並且透過Fusion多焦段圖像融合技術、多攝視場角對齊技術，以及超分算法等軟體形式，讓最終拍攝影像實現更大進光量、拍攝焦距可涵蓋85mm-280mm之間範圍成像效果。

其中感光元件採16:11比例設計，支援四合一畫素合併與最高可對應輸出3200萬畫素表現，而此次著重提昇的等效焦距85mm-135mm之間的光學變焦效果，則可對應絕大多數的拍攝使用需求，並且能有效控制數位雜訊，並且提昇影像邊緣銳利度，同時在低光環境也能確保捕捉真實影像，另外在遠距拍攝部分則確保影像細節、層次感。

新一代混合光學變焦技術分別在等效85mm焦距、等效135mm焦焦距範圍拍攝結果
新一代混合光學變焦技術分別在等效85mm焦距、等效135mm焦焦距範圍拍攝結果

目前還無法確認OPPO預期何時將此項技術實際應用在手機產品，但可預期未來手機將會更普及應用混合光學變焦鏡頭設計，並且透過潛望結構設計控制機身厚度，同時避免讓相機模組尺寸過於突兀。

等效焦距85mm拍攝預覽比較，底下採用新混合光學變焦技術
等效焦距85mm拍攝預覽比較，底下採用新混合光學變焦技術

等效焦距85mm實際拍攝結果，右邊採用新混合光學變焦技術
等效焦距85mm實際拍攝結果，右邊採用新混合光學變焦技術

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影 OPPO

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