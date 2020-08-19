全家桶模型機曝光？iPhone 12還沒發表 手機殼卻搶先開賣
每年差不多這時間，蘋果配件廠商就會製作新 iPhone 模型機，來為測試和生產 iPhone 保護殼等配件。今天以色列蘋果粉社區 HaAppelistim 分享了一組 iPhone 12 全家桶模型機諜照，涵蓋了傳言的 iPhone 12 系列三種尺寸。
這些假的 iPhone 模型機每年都會在這個時候開始浮出水面。這些假機被手機殼製造商用來在 iPhone 正式發布之前設計他們的新配件 (這些手機殼似乎來自配件製造商 Skech)，從今天的圖片中可見的手機殼就可以看出。事實上，在亞馬遜上搜尋可以發現一些製造商已經開始銷售他們的 iPhone 12 保護殼，儘管我們距離正式 Apple 發布新 iPhone 還有一個月時間。
iPhone 12 產品線預計由四款型號組成，橫跨三種不同的螢幕尺寸：一款 5.4 吋機型、兩款 6.1 吋機型和一款 6.7 吋機型。5.4 吋的 iPhone 12 和其中一個 6.1 吋的變體預計將是低端機型，而另一個 6.1 吋機型和 6.7 吋預計將是 "iPhone 12 Pro Max "選項。
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言