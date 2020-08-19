全家桶模型機曝光？iPhone 12還沒發表 手機殼卻搶先開賣

每年差不多這時間，蘋果配件廠商就會製作新 iPhone 模型機，來為測試和生產 iPhone 保護殼等配件。今天以色列蘋果粉社區 HaAppelistim 分享了一組 iPhone 12 全家桶模型機諜照，涵蓋了傳言的 iPhone 12 系列三種尺寸。

這些假的 iPhone 模型機每年都會在這個時候開始浮出水面。這些假機被手機殼製造商用來在 iPhone 正式發布之前設計他們的新配件 (這些手機殼似乎來自配件製造商 Skech)，從今天的圖片中可見的手機殼就可以看出。事實上，在亞馬遜上搜尋可以發現一些製造商已經開始銷售他們的 iPhone 12 保護殼，儘管我們距離正式 Apple 發布新 iPhone 還有一個月時間。

iPhone 12 產品線預計由四款型號組成，橫跨三種不同的螢幕尺寸：一款 5.4 吋機型、兩款 6.1 吋機型和一款 6.7 吋機型。5.4 吋的 iPhone 12 和其中一個 6.1 吋的變體預計將是低端機型，而另一個 6.1 吋機型和 6.7 吋預計將是 "iPhone 12 Pro Max "選項。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》