iPhone將推出iOS 14 Beta版本 可透過點擊手機背面執行任務

蘋果公司（Apple）於今年6月的全球開發者大會公布新一代作業系統iOS 14，預計在秋季開放正式版，而在即將發布的iOS 14 Beta版本，將推出「隱藏版功能」，使用戶無需觸控螢幕就可以操作iPhone。

根據《 每日郵報 》報導，蘋果計畫將在今年秋季推出iOS 14作業系統，在這之前會先推出Beta版本，而該版本裡有一個名為「輕敲背面（Back Tap）」的功能，新功能稱為「反向點擊」，用戶只需要敲擊iPhone背面兩次或三下即可執行某些命令和任務，例如螢幕截圖或是啟動快捷。

該作業系統訂於今年秋天正式啟用，用戶可以提前獲得測試並向蘋果回報任何系統問題。下載新系統後，可以查看經過重新設計的主屏幕、App功能庫和App剪輯，以及新的Siri介面。

報導中提到，外媒《 Business Insider 》首次在Back Tap上進行報導，新功能位於iPhone和iPad的設定功能中，並選擇其中的「輔助選項」，點擊「觸摸」向下滾動並選擇「輕敲背面（Back Tap）」，可以選擇要啟動的快捷方式，通過「輕敲背面（Back Tap）」來執行各種快捷命令，由於這個新版本可能會有很多系統上的錯誤，因此用戶還是可以將設備還原到以前的版本。

新功能位於iPhone和iPad的設定功能中，選擇其中的「輔助選項」，點擊「觸摸」。圖擷自 每日郵報