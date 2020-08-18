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iPhone行事曆中毒？跳簡體字警告受感染？被釣魚網站綁架這樣刪除

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

幾乎每個禮拜都有 iPhone 使用者在我們《iPhone News 愛瘋團》社團反應「iPhone 行事曆中毒？」怎麼手機一直跳「簡體字」手機未受到保護、iPhone 可能受到感染、可能的惡意攻擊。

iPhone 行事曆被廣告綁架

其實這是很古老的廣告、釣魚或詐騙手法，小弟在 2016 年就寫過「如何封鎖和刪除 iPhone 行事曆垃圾廣告」。你喜歡上一些誘人的下載XXX、破解XXX、免錢XXX網站，就會彈出類似如下圖的視窗，然後你又不查就點下「訂閱」，自然上面那些廣告、詐騙通知就加入你的行事曆裡，三不五時彈出來通知想把你引導到釣魚網站割肉。

這類的釣魚手法是利用 iOS 行事曆的訂閱功能，就像每年很多人都會訂閱「當年的國定假日、人事行政休假日曆」一樣，只是把這些假日改成廣告行事曆通知而已。

如何刪除 iPhone 行事曆廣告

你可以到 iPhone 的「設定>密碼與帳號」裡，檢查有沒有「已訂閱的行事曆」。

找到已訂閱的廣告行事曆後，比如「CLICK SUBSCRIBE」點進去將它「刪除」即可。

也能到「行事曆 App」裡，點擊下方中間的「行事曆」，確認有沒有不是你加入的行事曆，然後點擊將它行事曆裡刪除不顯示。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 詐騙 中毒 國定假日 iPhone

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