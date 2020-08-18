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中興預計在9月1日揭曉 搭載螢幕下鏡頭設計的AXON 20 5G
中興終端事業部總裁倪飛宣布，預計在9月1日正式推出採用螢幕下鏡頭設計的AXON 20 5G。
由於採用螢幕下鏡頭設計，因此將能實現無瀏海、無開孔等設計的全尺寸螢幕設計。
而在先前消息中，中興旗下型號為ZTE A2121的新機已經在中國工信部通過認證，預期就是即將揭曉的AXON 20 5G，其中採用6.92吋OLED螢幕，解析度為2460 x 1080，處理器則採用運作時脈為2.4GHz、八核心設計規格，暫時還不確定實際規格，但預期會採Qualcomm處理器設計。
其他部分，則分別採用最高12GB記憶體與256GB儲存容量，相機則採用3200萬畫素規格，以及背面包含6400萬畫素、800萬畫素與2組200萬畫素鏡頭組合的主相機，電池容量則是4120mAh。
除了中興，包含小米、華為、OPPO、華碩、三星在內手機業者均開始構思如何改善手機螢幕全尺寸設計問題，除了藉由升降、彈開等方式打造視訊鏡頭，藉由光電技術打造的螢幕下鏡頭設計方案，目前已經成為手機業者最新使用技術，透過電壓改變讓鏡頭上覆蓋螢幕顯示範圍可以變成透明，恢復一般電壓時則可讓螢幕恢復顯示。
而雖然目前技術上已經可行，但製作成本是否符合要求，以及產能與量率問題，其實也會考驗手機廠商技術能力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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