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vivo揭曉iQOO 5系列 提供120Hz畫面更新率、120W有線快充與120dB Hi-Fi聲音輸出

聯合新聞網 / 楊又肇

先前多次預告的vivo新機iQOO 5系列，今日 (8/17)確認搭載支援120Hz畫面更新率的螢幕，並且在Pro等級機種加入支援120W有線快充設計，另外則是提供支援120dB輸出的Hi-Fi音效。

硬體部分，iQOO 5系列採用三星提供的AMOLED螢幕，並且支援120Hz畫面更新率與240Hz畫面觸控反饋率，解析度則均為Full HD+，但標準版採用平面設計，Pro版本則採雙側曲面設計。

兩者均採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，搭配LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，其中標準版搭載較大的4500mAh電池容量，以及55W有線快充，而Pro版本則採用較小的4500mAh電池設計，但是可對應支援6C電池芯設計與雙電荷技術的120W有線快充，並且相容USB-PD充電協議。

兩款手機規格均搭載也對應120dB輸出的CS43131高動態Hi-Fi晶片，支援Hi-Res高解析音質輸出表現，但兩者均移除3.5mm耳機孔，並且搭載立體聲雙喇叭、NFC與X軸線性馬達。

至於相機部分則均採用5000萬畫素的廣角鏡頭，以及1300萬畫素遠距鏡頭，但標準版則在第三組鏡頭採用1300萬畫素人像鏡頭，Pro版本則採用以潛望鏡頭結構的800萬畫素遠距鏡頭，支援5倍光學變焦。

其中，iQOO 5標準版將推出8GB、12GB容量記憶體，以及128GB或256GB儲存容量組合，售價分別為人民幣3998元、人民幣4298元、人民幣4598元，而Pro版本則提供8GB、12GB容量記憶體，但儲存容量僅提供256GB，售價分別為人民幣4998元與人民幣5498元，預計從即日起在中國市場開放預購，將會在8月24日正式開放銷售。

另外，vivo也與BMW M Motorsport聯名合作，以iQOO 5 Pro為基礎推出融合賽車元素版本，分別提供「賽道版」與「傳奇版」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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