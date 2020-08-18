OPPO攜手James Jean 打造Reno 4 Pro藝術家限定版

OPPO宣布，藉由今年6月揭曉的Reno 4 Pro為基礎，宣布與國際知名藝術家James Jean合作。推出Reno 4 Pro藝術家限定版，其中將以銀色作為手機基礎配色，並且加上James Jean畫作《夏日奇遇》元素，藉此讓手機背蓋呈現奇幻風格。

James Jean曾7次獲得美國最具代表性漫畫獎項艾斯納獎 (Eisner Awards)，本身同時也是美國DC漫畫封面畫家，並且與Prada、Nike、迪士尼等業者合作，同時也曾參與電影《水底情深》、《銀翼殺手2049》等海報設計，作品融合大量東西方元素，以及浪漫主義與超現實主義內容。

此次與James Jean合作的Reno 4 Pro藝術家限定版，藉由AG玻璃蝕刻技術詮釋畫作《夏日奇遇》元素，並且透過重複打磨呈現背面「奇遇之光」浮雕質感，另外藉由感光暗紋設計，更可在陽光、紫外線照射下呈現放射狀紋路。

除了手機背蓋設計，Reno 4 Pro藝術家限定版更在盒裝、充電器、保護殼等配件也採用《夏日奇遇》元素設計，手機內也同樣搭載《夏日奇遇》元素風格介面，包含桌布、app圖示都採用《夏日奇遇》元素打造。

Reno 4 Pro藝術家限定版預計在8月17日起開放預購，建議售價為人民幣4299元。至於硬體規格則未做變更，一樣搭載Qualcomm Snapdragon 765G處理器等設計。

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