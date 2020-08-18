Pixel 4a、新款iPhone SE特色比一比！誰才是性價比之王？

Google近期推出定位中階入門機種的Pixel 4a，同時分享其背後設計理念後，mashdigi網站也藉由實機比對，藉此比較Pixel 4a與蘋果今年同樣針對中階市場需求打造的新款iPhone SE，並且分析其設計差異。

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▲Pixel 4a盒裝

▲Pixel 4a所有配件，提供一組C to C連接線、USB-A轉-USB-C轉接器，以及支援18W快充的USB-C充電器

螢幕：

兩款手機實際尺寸其實差不多，但是Pixel 4a因為採用左上角開孔的全尺寸螢幕設計，因此採用5.8吋螢幕顯示面積，而新款iPhone SE則是沿用iPhone 8採用的4.7吋螢幕，因此不僅未像其他主流款iPhone已經換上OLED螢幕，就連原本搭載的3D Touch功能也被省去，改為透過軟體模擬使用模式。

至於Pixel 4a則是比照去年推出的Pixel 4採用OLED螢幕，但是因為改為螢幕開孔設計，所以不像Pixel 4能藉由Soli超音波技術精準識別人臉，或是進一步識別人眼是否專注觀看螢幕內容，解鎖或使用行動支付等驗證功能時，主要還是透過機身背面的指紋辨識器進行驗證，而這部份在新款iPhone SE也同樣透過螢幕下方的Touch ID進行指紋識別，不像主流款iPhone已經全面轉向使用Face ID掃臉識別。

▲Pixel 4a成為第一款採用螢幕開孔設計的Pixel手機

▲Pixel 4a

整體視覺上來看，兩者機身尺寸相差無幾，但Pixel 4a在螢幕尺寸、色彩顯示比起新款iPhone SE有不少優勢，而新款iPhone SE也具備真實色彩顯示效果，因此整體使用上也不會太差，同時本身定位主要鎖定希望使用小尺寸iPhone機種的市場族群，至於Pixel 4a則希望透過單一尺寸滿足所有用戶需求。

▲新款iPhone SE (左)與Pixel 4a (右)螢幕比較，前者僅採用4.7吋LCD面板，後者則採用5.8吋OLED面板

硬體：

在硬體規格部分，Pixel 4a採用Qualcomm Snapdragon 730G處理器，而新款iPhone SE則是使用與iPhone 11系列相同的A13 Bionic處理器，因此在處理器運算表現會更具優勢。

甚至新款iPhone SE還支援Pixel 4a沒有的IP67防水防塵，以及Qi無線充電功能，機身更採用前後玻璃材質設計，不像Pixel 4a採用塑膠背蓋設計，但相比iPhone 11則移除UWB晶片精準定位功能。

不過，兩者均支援18W有線快充，只是Pixel 4a採用USB-C連接埠，而新款iPhone SE則採用蘋果自有Lightning連接埠設計。

▲Pixel 4a採用5.8吋螢幕、新款iPhone SE則延續iiPhone 8採用的4.7吋螢幕，但兩者機身實際大小卻幾乎相同

相機：

相機部分，Pixel 4a採用800萬畫素、f/2.0光圈視訊鏡頭，以及1220萬畫素、f/1.7光圈、支援Dual Pixel雙像素對焦設計的主相機廣角鏡頭，但並未像Piexl 4系列額外搭載遠距鏡頭，僅額外搭載一組補光燈。雖然並未像Pixel 4搭載Pixel Visual Core硬體元件，但同樣能以軟體形式提供驚人的夜視模式拍攝效果。

而新款iPhone SE則延續採用支援人像拍攝效果的700萬畫素視訊鏡頭，主相機則採用與iPhone 11相同的1200萬畫素、f/1.8光圈設計廣角鏡頭，由於僅以單組鏡頭拍攝，因此人像拍攝模式會以軟體形式運作，支援6種人像光效拍攝，並且能控制景深表現程度。

只不過，因為新款iPhone SE少了第二組以上鏡頭，因此無法對應iPhone 11系列搭載的夜間模式低光拍攝效果，以及捕捉更多影像細節的Deep Fusion拍攝功能，使得相機整體功能體驗無法比擬能以軟體運算呈現拍攝效果的Pixel 4a。

▲Pixel 4a採用1220萬畫素、f/1.7光圈、支援Dual Pixel雙像素對焦設計的主相機廣角鏡頭，新款iPhone SE (左)則採用與iPhone 11相同的1200萬畫素、f/1.8光圈設計廣角鏡頭

▲Pixel 4a並未額外搭載遠距鏡頭，僅額外搭載一組補光燈。雖然並未像Pixel 4搭載Pixel Visual Core硬體元件，但同樣能以軟體形式提供驚人的夜視模式拍攝效果

軟體：

另外，在作業系統與軟體應用部分，Pixel 4a搭載Google原生Android 10，預計在今年秋季也會正式升級至Android 11，更由Google確保未來至少3年新版作業系統與安全更新服務，以及3個月可享有100GB線上儲存容量的Google One服務，同時也能透過Google Play Store下載擴充各類應用服務。

而新款iPhone SE也因為蘋果確保軟體升級政策，至少也會有3年的作業系統升級與安全更新，一樣也能透過App Store下載各類應用服務，同時蘋果也持續擴展iOS作業系統應用生態。

加上不少服務更新都會以iOS作業系統優先更新，以及新款iPhone SE採用較新處理器規格。因此，除了少部分需要使用TrueDepth視訊鏡頭，或是藉由對應UWB超寬頻技術U1晶片使用功能，新款iPhone SE整體使用幾乎與iPhone 11系列沒有太差別。

▲蘋果App Store與Google Play Store資源各有不同 ，同時也有各自支持使用群眾，因此就看個人需求而定

其他比較：

包含Pixel 4a與新款iPhone SE都未搭載5G連網功能，但Google預計在今年秋季推出換上5G連網功能的Pixel 4a (5G)，預期除了換上新款Snapdragon 690處理器，並且增加5G連網功能，整體使用均與現有Pixel 4a相同。

而新款iPhone SE暫時還不會推出支援5G連網版本，預期蘋果在接下來的5G連網產品將會以新款iPhone 12系列為主。

但現有規格比較的話，兩者均對應4G LTE連網功能，雖然Pixel 4a僅搭載較早推出的Snapdragon 730G處理器，但依然支援Wi-Fi 6無線連網功能，而新款iPhone SE則因為採用較新的A13 Bionic處理器，因此也支援Wi-Fi 6無線連網功能。

▲兩者均支援Wi-Fi 6無線連接規格，但均未加入支援5G連網功能，但Google預計在今年秋季推出支援5G連網的Pixel 4a (5G)，而新款iPhone SE則尚未計畫推出支援5G連網版本

小結：

以兩款手機定位來看，Pixel 4a對比去年推出的Pixel 4系列，雖然硬體規格有明顯落差，但整個使用體驗卻沒有明顯落差。而新款iPhone SE則是採用iPhone 11系列相同規格處理器，以及相同主相機鏡頭設計，但機身則是維持原本iPhone 8設計。

從價格來看的話，新款iPhone SE 64GB容量版本建議售價為新台幣14500元，而Pixel 4a建議售價則是新台幣11990元，但儲存容量則是128GB。

就硬體來看，Pixel 4a在螢幕規格、相機拍攝表現勝過新款iPhone SE，但後者則在處理器效能、機身設計，以及完整應用生態鏈勝過前者，但這些差異也相對反應在手機價差上。

至於作業系統部分，兩者各有不同優勢，因此主要還是看使用者個人偏好，以及使用需求而定。

▲偏好大螢幕的可以選擇使用Pixel 4a，但如果希望維持一定效能，同時確保單手可操作使用體驗，則可選擇新款iPhone SE，只是價格相對也會高一些

新款iPhone SE已經在日前開放台灣市場銷售，並且與各個電信業者合作資費方案銷售，而Pixel 4a則已經開放台灣市場預購，但正式上市時間則是9月10日 (美國市場則會在8月20日推出)，同時在台灣目前僅與台灣大哥大合作資費方案銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》