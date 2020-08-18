售價21990元起？華碩ZenFone 7將加入潛望式長焦鏡頭 補足前代遺憾

日前對外揭曉採用Qualcomm Snapdragon 865+處理器的ROG Phone 3後，華碩很快也確認將在8月26日台灣時間下午2點以線上活動形式揭曉新款ZenFone 7，同時將由日籍攝影作家小林賢伍、超級鐵人謝昇諺一同參與發表。

而從活動邀請採用圖像內容，華碩以巨大的「7」與透明框架設計，暗示新機將會採用潛望式長焦鏡頭設計，另外也預期搭載4組鏡頭設計，並且補足去年ZenFone 6缺乏長焦鏡頭的遺憾。另外，相關傳聞更指稱ZenFone 7將維持ZenFone 6搭載可180度上掀鏡頭，讓主相機鏡頭能同時擔任視訊鏡頭功能，並且對應更好的自拍效果。

至於因為增加更多鏡頭設計，因此新機將不會採用背面指紋辨識器，有可能調整以臉部識別方式，或是以螢幕下指紋辨識設計確認身分。

手機部分則預期會推出標準款ZenFone 7，以及硬體規格強化的ZenFone 7 Pro，其中前者將採用Snapdragon 865處理器、6GB或8GB記憶體，以及128GB儲存容量，而後者則採用Snapdragon 865+處理器、8GB記憶體與256GB儲存容量，顯然在硬體規格會與ROG Phone 3做更明顯區隔。

兩款手機預期都會支援5G連網規格，並且採用符合台灣電信業者採用的6GHz以下頻段，但未支援毫米波連接規格。

同時建議售價方面，消息指稱標準款ZenFone 7建議售價為新台幣21990元起跳，而ZenFone 7 Pro建議售價則預期為新台幣27990元，預期會在8月26日當天開放預購，並且在9月1日正式上市銷售。

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