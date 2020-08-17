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Galaxy S20 Fan Edition預期以塑膠背蓋、金屬框體打造

聯合新聞網 / 楊又肇

在三星正式推出Galaxy Note 20系列後，先前有傳聞準備推出的Galaxy S20 Lite，顯然將會以Galaxy S20 Fan Edition形式推出，其中預期比照Galaxy Note 20採用仿金屬材質設計的塑膠背蓋設計，而框體依然會以金屬材質打造。

另外，由於定位在入門機種設計，因此螢幕也採用平面螢幕設計，而非先前Galaxy S20系列採用雙側曲面設計，但依然維持採用中央置頂開孔設計的視訊鏡頭，背面則維持採用三鏡頭設計，並且保留3.5mm耳機孔。

螢幕尺寸則預期介於6.4吋至6,5吋之間，同樣支援可變式120Hz畫面更新率設計，而硬體則採用Qualcomm Snapdragon 865處理器、6GB記憶體與最高512GB儲存容量，相機規格則分別搭載1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素遠距鏡頭，視訊鏡頭則為3200萬畫素規格，並且配置4500mAh電池容量。

至於網路連接部分，同也會加入之5G連網規格，但預期還是會以支援6GHz以下頻段規格為主，可能針對特定電信業者需求提供毫米波規格。

而建議售價部分，Galaxy S20 Fan Edition預期會以750美元價格上市銷售，但可能僅會在特定市場推出，例如2017年推出的Galaxy Note Fan Edition便僅在南韓市場銷售，當時則是以曾發生電池問題的Galaxy Note 7為基礎打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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